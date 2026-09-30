Divulgação Allisson Rodrigues e Cristiano Malgioglio

Depois de uma primeira gravação na Itália ao lado de Monica Guerritore, Allisson Rodrigues, conhecido artisticamente como o Comendador, prepara mais um projeto musical no país europeu.

Desta vez, o cantor brasileiro anunciou uma gravação com Cristiano Malgioglio, artista que construiu uma longa trajetória na música e na televisão italiana.

A novidade marca a segunda gravação de Allisson na Itália e dá continuidade à aproximação do brasileiro com nomes conhecidos do entretenimento do país.

O título da música e a data de lançamento ainda não foram divulgados.

Cristiano Malgioglio é cantor, compositor e personalidade da televisão.

Ao longo da carreira, tornou-se conhecido tanto pelas músicas que escreveu para outros intérpretes quanto por sua própria atuação artística e pelas frequentes participações em programas da TV italiana.

Com uma imagem marcada pela irreverência e por um estilo facilmente reconhecido pelo público, Malgioglio também construiu sua trajetória como compositor.

A parceria com Allisson, portanto, coloca lado a lado duas personalidades com características diferentes: de um lado, o repertório romântico associado ao Comendador; do outro, a presença irreverente do artista italiano.

Segunda gravação na Itália

Antes do novo projeto, Allisson Rodrigues já havia gravado com Monica Guerritore, atriz italiana com uma extensa trajetória no cinema, no teatro e na televisão.

A artista também esteve entre os nomes que passaram pelo tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza.

Agora, a escolha de Cristiano Malgioglio para a segunda gravação amplia os projetos desenvolvidos pelo cantor brasileiro na Europa e mantém a Itália como parte importante dessa nova fase de sua carreira.

Conhecido como Comendador, Allisson vem associando seu trabalho musical a encontros com personalidades internacionais.

A nova colaboração também desperta curiosidade justamente pelas diferenças entre os estilos dos dois artistas.

Por enquanto, os detalhes sobre a produção estão sendo mantidos em segredo.

Não foram revelados o nome da faixa, o formato da colaboração ou quando o público poderá ouvir o resultado do encontro.

A confirmação de Cristiano Malgioglio, no entanto, antecipa um dos elementos que deve chamar atenção quando o projeto for apresentado: a combinação entre o romantismo que acompanha o trabalho de Allisson Rodrigues e a personalidade irreverente que se tornou uma das características de Malgioglio no entretenimento italiano.

Com a segunda gravação confirmada, Allisson dá continuidade à passagem pela Itália enquanto prepara os próximos passos de sua atuação musical no país.

Depois de Monica Guerritore, agora será a vez de Cristiano Malgioglio dividir um novo projeto com o brasileiro e os demais detalhes da parceria deverão ser revelados posteriormente.