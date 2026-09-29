Divulgação HACKTUDO estreia em São Paulo com experiências gratuitas envolvendo robôs, drones e inteligência artificial.

Robôs jogando futebol sozinhos, drones que podem ser pilotados pelo público e obras criadas com inteligência artificial. São algumas das experiências que chegam a São Paulo com a estreia do HACKTUDO – Festival de Cultura Digital, nos dias 3 e 4 de outubro, na Praça das Artes.

Depois de dez anos de história, o evento será realizado pela primeira vez na capital paulista e terá entrada gratuita. A programação mistura tecnologia e entretenimento em atrações pensadas para diferentes idades.

Entre os destaques está a RoboCup SPL, uma espécie de futebol de robôs. Equipes da UnB, IME e ITA colocam máquinas autônomas em campo, capazes de tomar decisões e executar jogadas a partir de algoritmos desenvolvidos pelos pesquisadores.

O público também poderá assumir o controle das máquinas na Arena Hockey, disputando partidas de hóquei com robôs.

Drones e inteligência artificial

Quem sempre teve curiosidade de pilotar um drone poderá experimentar a tecnologia durante o festival. Oficinas ensinam os primeiros comandos antes de os participantes controlarem os equipamentos em gaiolas de voo.

A inteligência artificial aparece ainda em experiências como a Exposição Instantânea. O visitante escolhe qual mostra gostaria de ver e, em segundos, a IA projeta obras e cria uma narrativa para a exposição.

Já o Hack-Sense propõe uma experiência com deepfakes e conteúdos sintéticos, enquanto o Coloring Wall utiliza IA para dar movimento a desenhos feitos pelos participantes.

“Desde o início, nossa missão é democratizar o acesso às novas tecnologias através da arte e da cultura, criando experiências que aproximem as pessoas da inovação de uma forma acessível, criativa e humana”, afirma Miguel Colker, idealizador e diretor-geral do HACKTUDO.

Festival comemora uma década

Para celebrar os dez anos, o evento também apresenta a instalação “O Mundo Girou”, formada por 20 cubos giratórios e 80 faces que recuperam transformações tecnológicas ocorridas na última década.

Outra atração é o Cérebro-Luz, que ganha a experiência sonora “Vozes da Mente”, relacionando o funcionamento do cérebro humano à inteligência artificial.

O HACKTUDO acontece em 3 de outubro, das 16h às 22h, e 4 de outubro, das 14h às 20h, na Praça das Artes, no Centro Histórico de São Paulo. A entrada é gratuita.