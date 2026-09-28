Arquivo pessoal / Divulgação Claudete Troiano e Marcelo Bandeira protagonizaram há 15 anos o inesquecível “beijo para Leila Lopes”.

Uma frase, uma correção inesperada e poucos segundos de silêncio foram suficientes para criar um dos momentos mais lembrados da televisão brasileira. O famoso “beijo para Leila Lopes”, protagonizado por Claudete Troiano e Marcelo Bandeira, completou 15 anos.

A cena aconteceu em 14 de setembro de 2011, ao vivo, durante o “Manhã Gazeta”, da TV Gazeta. Claudete comentava a vitória da angolana Leila Lopes, recém-eleita Miss Universo, quando se lembrou da atriz brasileira de mesmo nome.

“Um beijo para você, Leila Lopes. Por onde será que anda a Leila Lopes, a atriz?”, perguntou.

Marcelo, que apresentava as notícias ao lado dela, respondeu imediatamente: “Ela faleceu”. Surpresa, Claudete reagiu: “É mesmo? Não fiquei nem sabendo”.

Da TV para a internet

O diálogo rapidamente ultrapassou os limites do programa. O vídeo circulou pela internet, repercutiu na imprensa e acabou se transformando em um meme que atravessou os anos.

O episódio chegou a aparecer em uma seleção da Veja São Paulo sobre os maiores “micos” de 2011 e também foi registrado em livro escrito pelos jornalistas Flávio Ricco e José Armando Vannucci.

Para Marcelo, ninguém imaginava que aquele pequeno momento ao vivo teria vida tão longa.

“Virou um marco sem a gente imaginar”, relembrou.

E a história ganhou até remake. Em junho deste ano, a própria Claudete Troiano recriou a cena durante uma participação no “Caldeirão com Mion”, em conteúdo para as redes do Globoplay.

Quinze anos depois, o “beijo para Leila Lopes” continua circulando nas redes e mostra como uma gafe de poucos segundos conseguiu sobreviver a programas, plataformas e diferentes gerações da internet.