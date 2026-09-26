Acervo Pessoal / Divulgação Vestida pela própria Sara Wong, Mari Abdalla prestigiou a nova coleção apresentada pela estilista em Milão.

A brasileira Mari Abdalla marcou presença na Milan Fashion Week para acompanhar de perto o desfile de Sara Wong. Para a ocasião, a influenciadora ganhou uma produção especial: foi vestida pela própria estilista antes de ocupar um lugar na primeira fila da apresentação.

O encontro colocou Mari em contato direto com o universo apresentado pela designer na passarela. A nova coleção aposta em uma feminilidade contemporânea e combina elementos românticos com transparências, estampas, diferentes texturas e peças marcadas pelo movimento.

Da primeira fila, Mari acompanhou os detalhes da apresentação e a construção dos looks que ganharam a passarela italiana.

A experiência teve ainda uma conexão particular com o desfile. Enquanto conhecia a nova coleção, a brasileira vestia uma criação assinada justamente por Sara Wong, aproximando o look escolhido para a ocasião da proposta apresentada pela designer.

A participação de Mari acontece em meio à movimentação internacional da temporada de moda, que reúne nomes da indústria, celebridades e influenciadores em Milão para acompanhar as novidades das principais marcas e estilistas.