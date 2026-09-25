Acervo Pessoal / Divulgação A cantora gospel Valesca Mayssa encara 12 dias de estrada entre Bahia, Alagoas e Pernambuco.

Valesca Mayssa vive uma verdadeira maratona longe de casa. Entre 18 e 28 de setembro, a cantora gospel percorre mais de 5 mil quilômetros para cumprir uma sequência de nove apresentações em três estados do Nordeste.

São 12 dias entre shows e deslocamentos por Bahia, Alagoas e Pernambuco, em uma agenda que inclui desde cidades do interior até municípios próximos a grandes capitais.

A rota começou em Jussara, na Bahia, e passa por Riachão das Neves, Inhambupe, Serrinha, Santa Luz, São Miguel dos Campos, Candeias e Cachoeira. O encerramento acontece em Igarassu, na região metropolitana do Recife.

Casa sobre rodas

Para enfrentar a sequência de viagens, Valesca e sua equipe ganharam um reforço na estrada. A Aguiar MultiMusic, escritório responsável pela carreira da cantora, preparou um ônibus especialmente para acompanhar o grupo durante os deslocamentos.

A novidade foi compartilhada pela artista nas redes sociais e ajuda a dimensionar a rotina por trás de uma agenda que exige praticamente uma nova cidade a cada dia.

“Quando a gente entende que o artista carrega uma mensagem, cuidar da estrada também vira parte do ministério. Ver a Valesca alcançando cada uma dessas cidades é motivo de muita gratidão a Deus”, afirma Jadson Aguiar, fundador e CEO do escritório.

Relação com o Nordeste

A sequência atual amplia uma relação que Valesca já mantém com o público nordestino. A cantora passou anteriormente por eventos como o Canta Bahia, em Salvador, e pelas Marchas para Jesus de Jequié e Itacaré.

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, a artista se consolidou como um dos nomes de destaque da música gospel atual.

Desta vez, porém, os números das redes dividem espaço com os da estrada: nove apresentações, três estados, mais de 5 mil quilômetros e quase duas semanas vivendo entre palcos e viagens.