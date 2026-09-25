Acervo Pessoal / Divulgação A atriz Ste Durval celebra a parceria com a diretora Roberta Richard em sua nova personagem.

Ste Durval vive um novo momento na carreira. A atriz integra o elenco principal de uma nova novela do Globoplay, escrita por Gustavo Reiz e dirigida por Roberta Richard, ainda sem data de estreia anunciada.

Na trama, Ste interpreta Fernanda, uma mulher carismática e divertida que enfrenta uma crise no casamento. Em busca de ajuda, ela recorre à melhor amiga e advogada Catarina, personagem de Monique Alfradique.

Pedro, vivido por Diogo Novaes, tenta salvar o relacionamento, enquanto Fernanda atravessa situações que misturam conflitos amorosos, amadurecimento e humor.

Parceria nos bastidores

Para Ste, a personagem também trouxe a oportunidade de explorar mais seu lado cômico. Nos bastidores, a atriz destaca especialmente a parceria com Monique e a experiência de trabalhar com Roberta Richard.

“É muito potente estar num set 90% feminino, ser dirigida por uma mulher que eu admiro e sonhava em trabalhar. É inacreditável. Ainda estou vivendo um sonho!”, afirma.

A atriz diz que a experiência também mudou sua percepção sobre o próprio trabalho.

“Me sinto uma atriz melhor e pronta para encarar qualquer desafio daqui para frente. A Roberta extraiu o melhor de mim como atriz e me ensinou muita coisa. Foi um presente trabalhar com a Monique Alfradique e a Roberta.”

De Huck ao streaming

O novo trabalho chega dez anos depois de Ste participar de um concurso de talentos do Caldeirão do Huck. Desde então, ela acumulou experiências em produções como Volta por Cima e Cara e Coragem, além de filmes, séries e novelas verticais.

Agora, com a chegada ao elenco principal de uma produção do Globoplay, Ste já mira outro objetivo.

“Eu sonho alto e sou ambiciosa. Quero ir para a TV aberta e fazer uma novela na TV Globo”, revela.

Enquanto aguarda a estreia da nova trama, a atriz vê Fernanda como mais um passo na trajetória que começou há uma década e que agora ganha um novo capítulo no streaming.