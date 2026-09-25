Trumpass Fhabi Hanna refletiu sobre conflitos nas redes sociais e a dificuldade de ouvir quem pensa diferente.

Fhabi Hanna acredita que as pessoas precisam reaprender a conversar com quem pensa diferente. Em meio às discussões que diariamente tomam conta das redes sociais, a cantora e influenciadora diz sentir falta de relações em que uma divergência não seja suficiente para criar conflitos.

“Uma coisa que me incomoda bastante é ver o quanto estamos divididos. Sinto falta de mais conversa e menos julgamento. A gente pode pensar diferente e continuar se respeitando”, afirma.

Para Fhabi, a própria dinâmica das redes contribuiu para tornar algumas discussões mais intensas. Frases curtas, cortes de vídeos e opiniões publicadas rapidamente podem ganhar proporções maiores e transformar uma discordância em confronto.

‘Nem toda diferença precisa terminar em uma briga’

A cantora conta que procura manter espaço para ouvir outras perspectivas, inclusive quando elas não correspondem às suas próprias opiniões.

“Eu acompanho, pergunto, tento entender e tenho minhas opiniões. Mas também sei que não tenho razão sobre tudo. Posso mudar de ideia, posso aprender e acho importante deixar espaço para isso.”

Para ela, essa disposição também deveria aparecer nas relações cotidianas.

“Às vezes parece que você não pode discordar de alguém sem virar inimigo daquela pessoa. Isso me preocupa. Acho que a gente precisa voltar a conversar mais e ouvir mais. Nem toda diferença precisa terminar em uma briga.”

Fhabi também afirma que não pretende construir sua presença nas redes apenas em torno de opiniões que agradem a todos.

“Claro que ninguém gosta de perder pessoas ou receber críticas. Mas acho impossível agradar todo mundo o tempo inteiro. Se eu começar a falar apenas aquilo que as pessoas querem ouvir, deixo de ser verdadeira.”

No fim, a cantora resume o que gostaria de encontrar nas relações dentro e fora da internet: “Queria muito que a gente recuperasse uma coisa simples: a capacidade de pensar diferente sem se odiar.”