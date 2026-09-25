Acervo pessoal Just Paulinha ganhou projeção internacional após participar do reality americano 90 Day Fiancé, da TLC.

Para parte do público, Just Paulinha ganhou um rosto ao aparecer no reality americano 90 Day Fiancé, exibido pela TLC. Muito antes das câmeras, porém, Paula Barbosa já havia construído uma trajetória ligada aos piercings e à joalheria no Brasil, chegando a atender nomes conhecidos do entretenimento.

Segundo informações divulgadas por sua marca e pela imprensa, Grazi Massafera, Taís Araújo, Pabllo Vittar e Caio Castro estão entre os famosos que já passaram por seu trabalho.

A história começou em 2003, em São Paulo, e tem um endereço bem distante do universo televisivo: a região da 25 de Março.

Dos piercings para a televisão

Ao longo dos anos, Paulinha passou a trabalhar a orelha como parte da composição de estilo, combinando diferentes piercings e joias de acordo com anatomia e preferências pessoais.

“Eu sempre acreditei que os piercings poderiam representar muito mais do que um acessório. Eles podem comunicar identidade, marcar fases da vida e fortalecer a autoestima”, afirmou anteriormente.

A empresária também desenvolveu métodos próprios, criou uma frente de formação profissional e passou a compartilhar nas redes conteúdos sobre beleza, moda, empreendedorismo e sua rotina.

A exposição ganhou outra dimensão com o 90 Day Fiancé, que mostrou aspectos de sua vida pessoal para uma audiência internacional.

“As pessoas conheciam a empresária. Agora estão conhecendo a mulher, o meu lado humano e espiritual”, disse sobre a experiência.

Vida entre Brasil e Estados Unidos

Atualmente, Paulinha mora na Califórnia, mas mantém negócios no Brasil e prepara uma nova unidade em Moema, São Paulo, prevista para novembro de 2026.

A rotina entre os dois países também marca uma nova fase de sua história. Depois de começar na região da 25 de Março e construir uma carreira ligada à beleza, Paulinha agora concilia a exposição conquistada na televisão americana com os projetos profissionais que mantém no Brasil.