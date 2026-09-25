Reprodução Instagram Cela Lopes venceu a categoria Rainha do Insta no Prêmio Jovem Brasileiro após três anos produzindo conteúdo.

Cela Lopes venceu a categoria Rainha do Insta no Prêmio Jovem Brasileiro, que celebra 25 anos. A conquista acontece três anos após a criadora começar a produzir conteúdo e ganhar projeção com uma personagem que brincava justamente com uma realidade muito distante daquela que ela vivia.

Um dos vídeos que impulsionaram seu nome mostrava Cela reclamando por ter supostamente ganhado uma Porsche, enquanto o irmão teria recebido um helicóptero. A cena viralizou, mas havia um detalhe desconhecido por boa parte do público: o conteúdo havia sido gravado na lavanderia do apartamento que ela dividia com outras cinco pessoas.

Na época, segundo Cela, ela vivia com cerca de R$ 700 por mês em São Paulo e dormia em uma triliche.

Do viral ao prêmio

A personagem cresceu nas redes e ajudou a transformar Cela em uma personalidade conhecida na internet. Agora, a escolha popular no Prêmio Jovem Brasileiro representa um novo momento dessa trajetória.

“Nossa, representa muita coisa para mim, ainda mais que foi o público que escolheu, então tem um estímulo muito especial, sabe? É muito importante ter esse reconhecimento”, afirma.

Cela também destacou a velocidade com que sua vida mudou desde que começou a produzir conteúdo.

“Eu já estou há três anos produzindo conteúdo e, mesmo sendo bem recente, eu cresci muito, e graças ao público, né? Sem eles, eu não seria nada. Então eu estou muito, muito feliz”, completa.

Vitória comemorada da Itália

Apesar da conquista, Cela não conseguiu participar presencialmente da cerimônia. A influenciadora está na Itália a trabalho.

“Eu não podia estar presente porque estou trabalhando aqui com a Havan, então eu não podia estar presente, mas, assim, é um sonho mesmo”, contou.

Entre a lavanderia onde gravou um de seus maiores virais e o reconhecimento escolhido pelo público, Cela agora acrescenta o prêmio de Rainha do Insta à história que começou com uma personagem e acabou mudando sua vida fora das telas.