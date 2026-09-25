Acervo Pessoal / Divulgação Após quase dois anos de preparação, Bruno Pacheco começa a apresentar ao público o projeto ANCESTRÔNICO.

Depois de quase dois anos trabalhando longe dos olhos do público, Bruno Pacheco escolheu um dos destinos mais conhecidos do Brasil para começar a revelar sua nova fase musical. O artista gravou em Bonito, no Mato Grosso do Sul, um live set especial do projeto ANCESTRÔNICO.

A escolha da natureza como cenário está diretamente ligada ao conceito do trabalho, que propõe um encontro entre referências ancestrais e música eletrônica contemporânea.

Antes mesmo de revelar todo o repertório, Bruno decidiu apresentar parte desse universo em meio às paisagens naturais da região. O live set antecipa elementos sonoros e visuais que estarão presentes nos próximos lançamentos.

Quase dois anos de preparação

O projeto também representa uma mudança na trajetória de Bruno. Depois de anos viajando e se apresentando em diferentes lugares do mundo, ele passou a reunir referências brasileiras e latinas com beats eletrônicos e outras influências adquiridas ao longo da carreira.

“Foram quase dois anos colocando alma e coração nesse projeto. Reuni pessoas incríveis para construir comigo algo que tivesse verdade e não fosse simplesmente mais um lançamento”, conta.

A proximidade da estreia também trouxe ansiedade.

“Agora estamos chegando à fase em que tudo começa a ganhar o mundo. Existe ansiedade, claro, mas principalmente uma vontade enorme de finalmente mostrar esse outro lado de quem eu sou”, completa.

Entre música, cinema e televisão

Além da música, Bruno construiu uma trajetória que também passa pelo cinema e pela televisão. Essa mistura de linguagens aparece na concepção do ANCESTRÔNICO, pensado para unir som, imagem e experiência.

Musicalmente, a proposta explora contrastes: elementos orgânicos encontram recursos digitais, enquanto referências brasileiras e latinas dividem espaço com a atmosfera da música eletrônica.

A primeira etapa prevê quatro faixas até dezembro, além da primeira parte do EP e do live set gravado em Bonito.

Para Bruno, o lançamento representa sobretudo a oportunidade de apresentar ao público uma faceta que levou quase dois anos para sair dos bastidores e começar a ganhar forma.