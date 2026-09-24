RODOLFO TAVARES Brenno Casagrande chama atenção nas redes ao interpretar “Pétala”, clássico de Djavan, no projeto NUSOM

Depois de anos tendo suas músicas interpretadas por alguns dos maiores nomes do país, Brenno Casagrande começa a chamar atenção por um motivo diferente: a própria voz. O cantor baiano vem repercutindo nas redes sociais com sua interpretação de “Pétala”, clássico de Djavan.

A releitura faz parte do NUSOM, audiovisual intimista gravado em Salvador que apresenta uma faceta de Brenno mais ligada à MPB e à interpretação.

O corte de “Pétala” ganhou destaque nas redes e coloca o artista diante de um público que, até então, poderia conhecer seu trabalho sem necessariamente associá-lo ao seu rosto.

Dos bastidores para as redes

A repercussão acontece depois de uma longa trajetória de Brenno nos bastidores da indústria musical. Como compositor, ele soma quase 500 canções gravadas e já teve trabalhos interpretados por nomes como Luan Santana, Gusttavo Lima e Jorge & Mateus.

Agora, porém, é a interpretação que ganha protagonismo.

A escolha de uma música de Djavan também ajuda a mostrar a direção artística dessa nova fase. Em vez de se limitar ao universo de artistas para os quais já compôs, Brenno vem explorando referências da música brasileira que fazem parte de sua identidade.

Nova fase como intérprete

O NUSOM foi pensado justamente para apresentar esse outro lado. Em formato mais próximo e intimista, o projeto reúne músicas do próprio Brenno e versões escolhidas pelo artista.

Com “Pétala” circulando nas redes, a trajetória ganha uma inversão interessante: depois de quase 500 músicas encontrarem espaço na voz de outros cantores, é uma composição de outro artista que ajuda o público a descobrir a voz de Brenno Casagrande.

O audiovisual completo do NUSOM está disponível no YouTube.