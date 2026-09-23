Divulgação Visita gratuita percorre bastidores do antigo Edifício Manchete e resgata memórias da televisão e da cultura carioca.

Quem passar pela Glória, no Rio de Janeiro, no próximo domingo (27) poderá acrescentar uma parada diferente ao tradicional passeio pela feira do bairro. O Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch promove, às 13h, uma visita guiada gratuita pelo edifício projetado por Oscar Niemeyer.

O roteiro percorre espaços do antigo Edifício Manchete e apresenta histórias que vão desde os planos de Adolpho Bloch para o complexo até a transformação do local em um espaço dedicado à cultura.

Idealizada pelo roteirista Paulo Farias e pela atriz e roteirista Lenita Magalhães, que também conduz o passeio, a experiência dura até 40 minutos.

Memórias da TV Manchete

Além da arquitetura de Niemeyer e do paisagismo de Burle Marx, os visitantes poderão conhecer ambientes ligados à história do prédio.

O percurso passa pelo espelho d'água, área de eventos e foyer. Um televisor da época da TV Manchete exibe conteúdos que ajudam a reconstruir parte da memória do antigo complexo de comunicação.

Outro destaque é o palco reversível projetado por Niemeyer, característica que permite a realização de apresentações tanto na área interna quanto no jardim externo.

Programa para completar o domingo na Glória

A visita pode funcionar como extensão do passeio pela tradicional Feira da Glória, combinando gastronomia, arquitetura e história em um mesmo roteiro pelo bairro.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Parte do público poderá se inscrever antecipadamente pela internet, enquanto outros ingressos serão disponibilizados na bilheteria.

A visita acontece no domingo (27), às 13h, na Rua do Russel, 804, na Glória. O percurso conta ainda com monitora de acessibilidade e pode ser adaptado quando necessário.

Desde sua reabertura, em 2019, o teatro informa ter recebido mais de mil apresentações e um público superior a 400 mil pessoas.