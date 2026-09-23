Acervo Pessoal / Divulgação Agenda cheia nem sempre significa lucro: falhas no atendimento e falta de controle dos números podem comprometer clínicas.

Agenda cheia, pacientes chegando e faturamento alto podem transmitir a impressão de que uma clínica vai bem. Mas, quando custos, despesas e processos não são acompanhados de perto, o movimento pode não se transformar em lucro.

O problema é especialmente relevante em negócios de saúde que cresceram a partir da atuação de médicos, dentistas e outros profissionais que, além de atender pacientes, passaram a assumir responsabilidades administrativas.

Segundo a conselheira consultiva Carol Kaderli , com mais de 20 anos de experiência no setor, olhar apenas para o faturamento é um dos erros que podem dificultar a identificação de problemas financeiros.

O dinheiro pode estar escapando na recepção

Nem toda perda acontece por causa de grandes despesas. O atendimento ao paciente também pode interferir no desempenho financeiro de uma clínica.

Contatos que não recebem acompanhamento, processos desorganizados, descontos frequentes e ausência de protocolos claros podem fazer com que oportunidades sejam perdidas antes mesmo de uma consulta ser marcada.

“Enquanto o fundador acredita que precisa atrair mais clientes, a operação perde recursos no WhatsApp com atendentes que atuam como meras informadoras de preços”, afirma Carol.

Para a especialista, organizar o atendimento permite entender melhor onde estão os gargalos antes de simplesmente aumentar os investimentos para atrair novos pacientes.

Faturamento alto não significa lucro

Outro ponto é acompanhar indicadores capazes de mostrar quanto realmente sobra depois dos custos e despesas.

Ferramentas como o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) ajudam a visualizar receitas, gastos e o resultado efetivo do negócio.

“A aplicação de ritos quinzenais de auditoria separa o afeto pessoal das decisões financeiras, criando uma estrutura autônoma e previsível”, afirma Carol.

A organização também pode diminuir a dependência do fundador para decisões cotidianas. Para profissionais que acumulam atendimento e administração, estruturar processos pode significar não apenas maior controle financeiro, mas uma rotina menos concentrada em uma única pessoa.

No fim, uma sala de espera cheia mostra que existem pacientes. É o controle dos números que revela se a clínica também está financeiramente saudável.