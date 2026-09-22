Acervo Pessoal / Divulgação Rachielle Façanha encontrou no automobilismo um espaço para unir a paixão por carros à experiência como jornalista e apresentadora.

Carros, velocidade e bastidores das pistas fazem parte da rotina de Rachielle Façanha . Jornalista e apresentadora, ela encontrou no automobilismo um dos principais espaços para exercer a comunicação e falar sobre uma paixão que ultrapassa as competições.

A aproximação com esse universo deu origem ao Salto com Graxa, canal em que Rachielle aborda carros, corridas e personagens ligados ao setor. Mais do que explicar aspectos técnicos, ela procura mostrar histórias e curiosidades que normalmente ficam fora das transmissões.

A experiência também colocou a jornalista diante de uma realidade ainda presente no automobilismo: a predominância masculina em diferentes espaços do segmento.

Mulheres também gostam de carros

Ao ocupar esse ambiente diante das câmeras, Rachielle ajuda a desconstruir a ideia de que carros e corridas despertam interesse principalmente entre homens.

Sua presença nas pistas também acompanha uma mudança percebida no público, com mulheres cada vez mais interessadas em acompanhar competições e conhecer o universo automotivo.

Para Rachielle, falar sobre automobilismo passa justamente por tornar esse conteúdo mais próximo de quem nem sempre se identifica com uma abordagem excessivamente técnica.

O que acontece fora das pistas

É nos bastidores que a jornalista encontra boa parte das histórias que deseja contar. Pilotos são apenas alguns dos personagens de um ambiente formado também por equipes, profissionais, tecnologia e pessoas que trabalham para que uma corrida aconteça.

Essa curiosidade acabou aproximando duas partes importantes de sua vida: o jornalismo e a paixão pela velocidade.

Além do conteúdo sobre automobilismo, Rachielle mantém trabalhos como apresentadora e criadora de conteúdo. Mas é entre carros e pistas que encontrou um território particular para contar histórias.

No fim, o próprio nome “Salto com Graxa” resume um pouco dessa relação: feminilidade e automobilismo não precisam ocupar lados diferentes da pista.