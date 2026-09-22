Acervo Pessoal / Divulgação Marisa Monte levará a turnê “Phonica” ao Rio em apresentação beneficente acompanhada por uma orquestra de 55 músicos.

Marisa Monte fará uma apresentação beneficente da turnê “Phonica” no dia 6 de novembro, na Brava Arena Jockey, no Rio de Janeiro. A cantora subirá ao palco acompanhada de sua banda e de uma orquestra de 55 músicos, sob regência do maestro André Bachur.

A renda arrecadada na noite será destinada ao Instituto da Providência, organização que desenvolve projetos de capacitação profissional e geração de renda para mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade.

O espetáculo fará parte da quarta edição da Brava Arena Jockey e será a primeira iniciativa beneficente realizada pelo projeto.

Marisa Monte destaca caráter social da música

Ao falar sobre a iniciativa, Marisa ressaltou a possibilidade de usar a arte como instrumento de mobilização social.

“Participar de um evento beneficente para o Instituto da Providência é uma forma de fortalecer o caráter social da arte, da música e da cultura. Essa ação beneficia milhares de jovens, crianças e mulheres, promovendo assistência, capacitação e dignidade humana para aqueles que mais necessitam de apoio”, afirma.

A apresentação também marca a retomada de uma tradição de grandes eventos beneficentes promovidos pelo Instituto da Providência no Rio. A organização esteve à frente de 60 edições da Feira da Providência e de mais de dez anos do Arraial da Providência.

Ingressos chegam a R$ 4 mil

Com capacidade para 3.100 pessoas, a apresentação terá formato misto de mesas e pista. Os ingressos começam a ser vendidos em 25 de setembro.

Na pista, o primeiro lote terá entrada inteira a R$ 700. Já os lugares nas mesas custarão entre R$ 1,8 mil e R$ 4 mil, por pessoa.

O show está marcado para as 20h, com abertura da casa às 18h, na Gávea. A classificação etária é de 16 anos.

Fundado por Dom Hélder Câmara, o Instituto da Providência atua há 66 anos no combate à pobreza e informa ter impactado mais de 4,7 milhões de pessoas ao longo de sua história.