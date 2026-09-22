Divulgação / Radar Records Marcelo Nova e o filho Drake Nova transformam 17 anos de parceria nos palcos em um álbum com dez faixas inéditas.

Marcelo Nova inicia um novo capítulo da carreira ao lado do filho, o músico e produtor Drake Nova. Depois de 17 anos compartilhando palcos, estradas e estúdios, pai e filho apresentam o álbum “Onde Judas Perdeu As Botas”, que chega às plataformas digitais em 18 de setembro.

O projeto transforma em disco uma parceria construída ao longo de quase duas décadas. Com dez faixas inéditas, o trabalho divide as funções criativas entre os dois: Marcelo assina todas as letras, enquanto Drake é responsável pelas músicas e pelos arranjos.

O álbum também marca a estreia de Drake nos vocais e aposta diretamente no rock and roll, com guitarras distorcidas, riffs marcantes e bateria pulsante.

Parceria rara na carreira de Marcelo Nova

O lançamento ganha um significado particular dentro da discografia de Marcelo. Ao longo de sua trajetória, o artista havia gravado apenas um álbum em parceria com outro músico: “A Panela do Diabo”, lançado ao lado de Raul Seixas.

Agora, a experiência construída com o próprio filho ganha um registro completo e coloca os dois como parceiros de composição e interpretação.

A relação musical entre Marcelo e Drake começou muito antes do novo disco. Há 17 anos, os dois dividem apresentações, viagens e sessões de estúdio, construindo uma sintonia que agora aparece nas dez músicas do projeto.

Drake Nova estreia nos vocais

Além de atuar como músico, compositor, arranjador e produtor, Drake assume uma nova função em “Onde Judas Perdeu As Botas” ao também participar dos vocais.

O resultado busca apresentar pai e filho não apenas como representantes de gerações diferentes do rock, mas como artistas que desenvolveram uma linguagem própria ao longo dos anos de convivência musical.

Com o lançamento, Marcelo e Drake transformam uma parceria familiar e de estrada em um novo capítulo de suas trajetórias, mantendo o rock and roll como ponto de encontro entre os dois.