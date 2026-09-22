O Carnaval de São Paulo já ocupa novamente a rotina de Isis Camargo.
Empresária de Sorocaba e musa fitness, ela se prepara para viver, em 2027, seu terceiro ano consecutivo como musa da Acadêmicos do Tucuruvi, conciliando os compromissos profissionais com uma agenda de treinos e aulas de samba.
A preparação para a avenida já foi intensificada.
Isis vem fazendo aulas de samba no pé e mantém uma rotina de exercícios acompanhada pelo coach Ismael Santos, responsável por orientar seus treinos e estratégias voltadas à manutenção do condicionamento físico.
O cuidado com o corpo faz parte de seu estilo de vida, enquanto o Carnaval se tornou também um espaço para expressar sua relação com moda, beleza e samba.
Longe da avenida, Isis mantém sua atuação como empresária.
É em Sorocaba, no interior de São Paulo, que concentra seus negócios e boa parte de sua rotina.
Com a aproximação do Carnaval, porém, os compromissos com a escola começam a dividir cada vez mais espaço em sua agenda.
No último fim de semana, ela esteve acompanhada do marido, Roberval Camargo, na festa de apresentação dos pilotos da Acadêmicos do Tucuruvi.
O encontro reuniu convidados e integrantes da agremiação e marcou mais uma etapa da preparação para a próxima temporada.
Para a ocasião, Isis escolheu um look branco que deixava a barriga definida à mostra e revelava parte de suas tatuagens.
A musa posou para as câmeras durante o evento e acompanhou de perto o início da contagem regressiva da escola para o desfile de 2027.
Terceiro ano terá retorno da Tucuruvi ao Grupo Especial
A próxima temporada também terá um significado importante para a Acadêmicos do Tucuruvi, que retorna à elite do Carnaval paulistano.
A escola levará para a avenida o enredo “Ogbódirin, Ògbóni”, desenvolvido pelo carnavalesco Nícolas Gonçalves e inspirado na fraternidade iorubá Ògbóni.
O termo “Ogbódirin” pode ser traduzido como “envelhecer e continuar forte como ferro” e está relacionado à valorização da sabedoria, da resistência e da força ancestral.
A Tucuruvi está prevista para desfilar no dia 6 de fevereiro de 2027, na segunda noite de apresentações do Grupo Especial de São Paulo.
A agremiação será a sétima escola a entrar no Sambódromo do Anhembi, encerrando os desfiles do sábado.
Para Isis, a temporada representa também a continuidade de uma relação iniciada há dois anos.
Ao chegar ao terceiro Carnaval consecutivo com a agremiação, ela já conhece a rotina dos ensaios, os compromissos que antecedem o desfile e a preparação necessária para os minutos vividos na avenida.
Entre os negócios em Sorocaba, os treinamentos físicos e as atividades com a escola, a empresária passa a dividir novamente sua rotina entre diferentes frentes.
Nos próximos meses, a preparação tende a ganhar ainda mais intensidade com a aproximação do desfile.
Em fevereiro, Isis Camargo estará novamente no Anhembi para seu terceiro ano como musa da Acadêmicos do Tucuruvi, desta vez acompanhando também o retorno da escola ao Grupo Especial do Carnaval de São Paulo.