Geovani Moreira / Renato Cipriano e Zuleika Ferreira Isis Camargo

O Carnaval de São Paulo já ocupa novamente a rotina de Isis Camargo.

Empresária de Sorocaba e musa fitness, ela se prepara para viver, em 2027, seu terceiro ano consecutivo como musa da Acadêmicos do Tucuruvi, conciliando os compromissos profissionais com uma agenda de treinos e aulas de samba.

A preparação para a avenida já foi intensificada.

Isis vem fazendo aulas de samba no pé e mantém uma rotina de exercícios acompanhada pelo coach Ismael Santos, responsável por orientar seus treinos e estratégias voltadas à manutenção do condicionamento físico.

O cuidado com o corpo faz parte de seu estilo de vida, enquanto o Carnaval se tornou também um espaço para expressar sua relação com moda, beleza e samba.

Longe da avenida, Isis mantém sua atuação como empresária.

É em Sorocaba, no interior de São Paulo, que concentra seus negócios e boa parte de sua rotina.

Com a aproximação do Carnaval, porém, os compromissos com a escola começam a dividir cada vez mais espaço em sua agenda.

No último fim de semana, ela esteve acompanhada do marido, Roberval Camargo, na festa de apresentação dos pilotos da Acadêmicos do Tucuruvi.

Geovani Moreira / Renato Cipriano e Zuleika Ferreira Isis Camargo e o esposo Roberval Camargo





O encontro reuniu convidados e integrantes da agremiação e marcou mais uma etapa da preparação para a próxima temporada.

Para a ocasião, Isis escolheu um look branco que deixava a barriga definida à mostra e revelava parte de suas tatuagens.

A musa posou para as câmeras durante o evento e acompanhou de perto o início da contagem regressiva da escola para o desfile de 2027.

Terceiro ano terá retorno da Tucuruvi ao Grupo Especial

A próxima temporada também terá um significado importante para a Acadêmicos do Tucuruvi, que retorna à elite do Carnaval paulistano.

A escola levará para a avenida o enredo “Ogbódirin, Ògbóni”, desenvolvido pelo carnavalesco Nícolas Gonçalves e inspirado na fraternidade iorubá Ògbóni.

O termo “Ogbódirin” pode ser traduzido como “envelhecer e continuar forte como ferro” e está relacionado à valorização da sabedoria, da resistência e da força ancestral.

A Tucuruvi está prevista para desfilar no dia 6 de fevereiro de 2027, na segunda noite de apresentações do Grupo Especial de São Paulo.

A agremiação será a sétima escola a entrar no Sambódromo do Anhembi, encerrando os desfiles do sábado.

Para Isis, a temporada representa também a continuidade de uma relação iniciada há dois anos.

Ao chegar ao terceiro Carnaval consecutivo com a agremiação, ela já conhece a rotina dos ensaios, os compromissos que antecedem o desfile e a preparação necessária para os minutos vividos na avenida.

Entre os negócios em Sorocaba, os treinamentos físicos e as atividades com a escola, a empresária passa a dividir novamente sua rotina entre diferentes frentes.

Nos próximos meses, a preparação tende a ganhar ainda mais intensidade com a aproximação do desfile.

Em fevereiro, Isis Camargo estará novamente no Anhembi para seu terceiro ano como musa da Acadêmicos do Tucuruvi, desta vez acompanhando também o retorno da escola ao Grupo Especial do Carnaval de São Paulo.