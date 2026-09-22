Acervo Pessoal / Divulgação Influenciadora recebeu reconhecimento no Arena Fitness 2026, realizado durante a Virada Esportiva no Parque Villa-Lobos

Erika Schneider foi homenageada no último domingo (20) durante o Arena Fitness 2026, realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. O evento integrou a programação da Virada Esportiva e reuniu atividades relacionadas ao esporte, à saúde e ao bem-estar.

A influenciadora recebeu o reconhecimento por sua trajetória no segmento fitness e pela atuação ligada à promoção da atividade física. Segundo o convite oficial do evento, os homenageados foram escolhidos por um júri técnico formado por profissionais e especialistas do setor esportivo.

Erika celebra reconhecimento

Nas redes sociais, Erika compartilha com os seguidores diferentes momentos de sua rotina de exercícios e conteúdos relacionados aos cuidados com o corpo e ao bem-estar.

Ao comentar a homenagem, a influenciadora destacou a importância que a atividade física ganhou em sua vida e defendeu que os benefícios vão além das mudanças estéticas.

“Fiquei muito feliz com a homenagem. Sempre enxerguei atividades físicas e o esporte como instrumentos eficientes para a promoção da saúde coletiva. É isso que procuro mostrar nas minhas redes sociais. A estética acaba sendo uma consequência natural dessa busca por um corpo e uma mente saudáveis”, afirmou.

Evento integrou Virada Esportiva

Realizado nos dias 19 e 20 de setembro, o Arena Fitness 2026 contou com uma programação de atividades gratuitas, aulas, experiências e desafios voltados ao público.

A edição fez parte da Virada Esportiva e transformou o Parque Villa-Lobos em um dos pontos da programação dedicada à prática esportiva na capital paulista.

Para Erika, o reconhecimento também marca sua relação com um universo que se tornou parte recorrente dos conteúdos compartilhados com seus seguidores.