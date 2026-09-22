Reprodução Instagram / Acervo Pessoal Dani Morais apresenta nova versão de “Cuida de Mim” e abre nova fase da carreira com o audiovisual “Pode Chegar”

Dani Morais apresenta uma nova versão de “Cuida de Mim”, faixa que integra o audiovisual “Pode Chegar”, lançado em parceria com a Algohits. Já disponível nas plataformas digitais, o trabalho marca uma nova fase da cantora e produtora, que aproxima referências da MPB mineira da música baiana.

Conhecida nacionalmente após chegar à semifinal de “Ídolos”, da Record, em 2009, e participar de “The Voice Brasil”, da TV Globo, três anos depois, Dani construiu uma trajetória marcada pela mistura de estilos e pela participação direta na produção de seus trabalhos.

Composta por Jaguar Andrade, Rubens Tavares e Jorginho Barbosa, “Cuida de Mim” fala sobre confiar o coração a outra pessoa e retrata um relacionamento marcado por entrega, vulnerabilidade e reciprocidade.

MPB mineira encontra groove baiano

Dani assina a produção da nova versão e leva para o arranjo influências que atravessam sua formação musical. A proposta aproxima a construção poética da música mineira da pulsação baiana, universo em que Saulo Fernandes aparece entre suas principais referências.

“A proposta do projeto é unir estilos musicais com os quais me identifico. ‘Cuida de Mim’ traz a poesia da MPB mineira e um groove baiano. É uma música leve, que fala de amor e transmite esse cuidado de um com o outro”, afirma.

A faixa também ganhou videoclipe dirigido por Biasong e Pedro Brum. “Pode Chegar” reúne oito músicas com clipes e revisita canções afetivas com novos arranjos e uma abordagem contemporânea.

Projeto deve percorrer o Brasil

Além do audiovisual, a diversidade sonora de Dani aparece no EP “Plural”, que inclui “Pra Ver o Sol Brilhar” e “Mal Acostumado”. A cantora também já passou pelo Carnaval de Salvador e pela FIFA Fan Fest realizada no Expominas.

Agora, a próxima etapa de “Pode Chegar” é levar o espetáculo para diferentes regiões do país.

“Quero que as pessoas conheçam esse trabalho de perto, porque ele foi feito com muito carinho e verdade. São músicas muito queridas, que ainda despertam uma conexão forte com o público”, completa Dani.