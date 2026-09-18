Cristo Fotos Os Colombinos lançam “Avião”, single criado durante roda de violão em viagem pelo interior de SP

Uma viagem entre amigos, uma praça no interior de São Paulo, um violão e uma conversa sobre felicidade. Foi desse encontro despretensioso que nasceu “Avião”, novo single d’Os Colombinos, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (18).

Com produção dos Los Brasileros, a faixa inaugura uma nova fase do grupo e antecipa o EP “Rumos e Vertentes”, previsto para novembro de 2026. O projeto reunirá cinco faixas e apresentará diferentes formas de expressão da banda, que transita por referências de soul, pop, hip-hop, MPB, reggae, R&B e funk.

“Avião” transforma em melodia uma reflexão sobre liberdade, felicidade e a importância de aproveitar os pequenos detalhes da vida. A música nasceu durante uma viagem com todos os integrantes, quando o grupo fez uma roda de som em uma praça de uma cidade do interior paulista.

“Escrevemos essa música em uma viagem que fizemos todos juntos, em um momento de descontração, fazendo uma roda de som com um violão em uma praça de uma cidade do interior de SP. Estávamos refletindo sobre a verdadeira felicidade e o quão importante é aproveitar os pequenos detalhes da vida”, contam os integrantes.

A produção dos Los Brasileros ajuda a definir a sonoridade leve e solar do single. Entre as referências que atravessam o EP estão The Gap Band, Bobby Caldwell, Harry Styles, Ed Motta, Snoop Dogg, Marcelo D2 e Pete Rock. A ideia é não se prender a uma só vertente e explorar diferentes sonoridades ao longo do projeto.

O lançamento ganha também um lyric video dirigido por Ricardo Júnior, guitarrista da própria banda. A produção audiovisual mantém a atmosfera direta e leve da faixa, ampliando o convite para embarcar nessa nova etapa do grupo.

Para Os Colombinos, “Rumos e Vertentes” tem um significado especial. O EP foi gravado em um estúdio que marcou a trajetória da banda e reuniu produtores que contribuíram para diferentes caminhos criativos do trabalho.

“Esse projeto marcou nossa carreira, porque gravamos em um estúdio maravilhoso e conhecemos pessoas incríveis. Cada produtor nos ajudou a encontrar uma forma diferente de nos expressar, e isso deixou o EP com a nossa cara”, afirma o grupo.

Formada em dezembro de 2019, Os Colombinos reúne Gustavo Brunatti (vocal), Ricardo Jr. (guitarra), Gustavo Sandis (sax), Luk Nascimento (bateria) e Eve Moraes (baixo). A banda constrói uma identidade marcada pela energia positiva, pela conexão entre os integrantes e pela mistura de gêneros.

Depois de “Avião” e do EP “Rumos e Vertentes”, Os Colombinos já prepara um novo álbum para 2027, enquanto mantém os shows autorais e a produção de conteúdos nas redes sociais. A proposta é seguir em movimento, como sugere o título da faixa, sem perder de vista a paisagem ao longo do caminho.