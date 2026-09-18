Acervo pessoal Laura Binder

Com uma trajetória construída desde a infância e mais de uma década dedicada ao teatro musical, Laura Binder vive um novo momento profissional em São Paulo.

Atriz, cantora, dançarina, diretora artística e empreendedora, a artista curitibana vem ampliando sua atuação nos palcos, no audiovisual e em projetos autorais.

Atualmente, é protagonista de “O Fantasma de Friedrich – Uma Pop Ópera Punk”, musical autoral brasileiro que chega à capital paulista depois de conquistar espaço em Curitiba.

Formada artisticamente em sua cidade natal, Laura construiu uma carreira marcada pela versatilidade.

Em São Paulo, já integrou produções como “Harry Potter – Um Grande Baile Tribruxo”, “Peter Pan – Crescer é Preciso”, “Brincando com a Broadway” e “Elyntra – O Resgate de Rapunzel”.

Em alguns trabalhos, também atuou como diretora coreográfica, ampliando sua participação nos processos criativos.

No novo espetáculo, Laura encara uma personagem que exige intensa entrega física e emocional.

São cerca de 2h30 em cena, diversos solos musicais e diálogos complexos, em um trabalho que, segundo ela, reúne diferentes etapas de sua formação artística.

“Protagonizar ‘O Fantasma de Friedrich’ já foi a materialização de um sonho quando apresentamos o espetáculo em Curitiba.

Estar agora com essa obra em São Paulo, cidade que é um dos grandes polos mundiais de teatro musical, é uma enorme realização profissional.

E isso se torna ainda mais especial por se tratar de um musical autoral brasileiro”, afirma.

Uma carreira que vai além dos palcos

Além do teatro, Laura possui experiências em cinema, séries, publicidade e dublagem.

A diversidade de áreas acompanha uma trajetória na qual a artista procura não restringir sua atuação a apenas uma função.

O empreendedorismo também faz parte desse caminho.

À frente da Paladar Cultural, Laura desenvolve experiências para eventos que unem arte, gastronomia e entretenimento.

Foi nesse universo que nasceu também a Mex Machine, projeto de comida mexicana criado pela empresa.

Para a artista, essa multiplicidade não representa uma divisão da carreira, mas uma característica da maneira como escolheu construir sua identidade profissional.

“Ser artista, para mim, é poder ser plural. É poder atuar, cantar, dançar, coreografar, criar e empreender sem precisar me limitar a uma única definição”, resume.

Nova fase em São Paulo

A presença nos palcos paulistanos representa também a continuidade de um percurso iniciado ainda na infância.

Depois de mais de dez anos dedicados ao teatro musical, Laura passa a ocupar novos espaços em uma cidade com forte presença de produções do gênero.

Nesta fase, sua trajetória passa pelo Teatro João Caetano e pelo Teatro Arthur Azevedo, enquanto “O Fantasma de Friedrich – Uma Pop Ópera Punk” coloca a artista no centro de uma produção brasileira autoral.

A chegada a São Paulo reúne, assim, diferentes aspectos da carreira construída por Laura Binder: formação artística, experiência em teatro musical, atuação em outras linguagens e participação nos processos criativos por trás dos espetáculos.

Entre atuação, canto, dança, direção e projetos próprios, a artista curitibana encontra na capital paulista novos caminhos para uma carreira que começou cedo e continua incorporando diferentes possibilidades.