Acervo Pessoal / Divulgação Heitor Santos desabafa sobre noites de ensaio antes da fama

Hoje, Heitor Santos vê suas músicas alcançarem milhões de ouvintes e vive uma nova fase no arrocha. Antes dos números nas plataformas digitais e da projeção nas redes sociais, porém, o cantor sergipano acumulou noites de ensaio, apresentações em pequenos palcos e uma rotina marcada pela insistência em fazer a música acontecer.

Natural de Sergipe e criado em Nossa Senhora do Socorro, Heitor começou ainda criança no piseiro e encontrou no arrocha uma forma de transformar sentimentos e experiências em música. O caminho até conquistar público, segundo ele, foi bem menos imediato do que pode parecer para quem conheceu seu trabalho recentemente.

“Teve muita noite de ensaio em que a gente terminava cansado, sabendo que no outro dia tinha que começar tudo de novo. Às vezes, você está ensaiando sem saber quando vai aparecer a oportunidade, mas precisa estar preparado quando ela chegar”, relembra.

O público vê o palco, mas não acompanha os ensaios

Antes de ganhar projeção nas plataformas, Heitor passou por pequenos palcos de Aracaju e por experiências que ajudaram a construir sua identidade como artista. Entre um compromisso e outro, os ensaios faziam parte de uma preparação que nem sempre tinha retorno imediato.

Para ele, uma das partes mais difíceis do início da carreira era justamente continuar trabalhando quando ainda não existiam números capazes de mostrar que aquele esforço daria resultado.

“Quando ninguém conhece seu trabalho, você não tem milhões de pessoas dizendo que acredita em você. Muitas vezes, é você, sua família e algumas pessoas próximas. Então precisa acreditar e continuar ensaiando mesmo quando parece que nada está acontecendo”, afirma.

O crescimento nas redes sociais começou a mudar esse cenário. A frase “Não me chame de cachorro… se não eu mordo sua canela” viralizou e ajudou a apresentar sua personalidade para um público maior, enquanto as músicas passaram a conquistar espaço nas plataformas.

Atualmente, o cantor soma mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e vive uma nova etapa profissional com a Sua Música Digital.

Sucesso aumentou a responsabilidade

Para Heitor, alcançar números expressivos não significou abandonar a rotina de preparação. O crescimento trouxe uma responsabilidade ainda maior com aquilo que entrega ao público.

“Quando começa a dar certo, você entende que precisa trabalhar ainda mais. Tem gente esperando música nova, querendo assistir ao show e acompanhando cada lançamento. Aqueles ensaios que antes eram para buscar uma oportunidade agora são para fazer valer a oportunidade que chegou”, conta.

A rotina também ganhou novos compromissos, entre gravações, apresentações, produção de conteúdo e desenvolvimento de projetos. Um deles é o audiovisual “Sabor HS”, preparado como parte dessa nova fase.

Mesmo com as mudanças, Heitor procura manter a lembrança dos primeiros anos como referência para aquilo que pretende construir daqui para frente.

Da madrugada aos milhões de ouvintes

Ao olhar para os números atuais, o cantor diz enxergar muito mais do que reproduções nas plataformas. Para ele, cada conquista também carrega as noites em que o resultado ainda parecia distante.

“Quem vê o número hoje pode achar que aconteceu de repente. Eu lembro das noites de ensaio, dos lugares pequenos, do cansaço e de tudo que aconteceu antes. Por isso, cada pessoa que escuta minha música tem um significado muito grande para mim”, afirma.

Com novos projetos em preparação, Heitor pretende continuar levando para o público a identidade construída desde o início da trajetória, conectando romantismo, sofrência e suas raízes nordestinas.

O objetivo que o acompanha também permanece pessoal: transformar, por meio da música, a realidade da família que esteve ao seu lado quando o sucesso ainda era apenas uma possibilidade.