Acervo pessoal Diogo Revoredo

A evolução da barbearia nos últimos anos tem ampliado a busca por profissionais que combinam execução técnica, conhecimento especializado e compreensão das características individuais de cada cliente.

Nesse cenário, a trajetória de Diogo Revoredo reúne experiência prática, formação específica e atuação no desenvolvimento de outros profissionais do setor.

Com mais de uma década de experiência, Revoredo construiu sua carreira em diferentes mercados, passando por Brasil, Canadá e Estados Unidos.

Sua especialização envolve técnicas avançadas de corte com tesoura, geometria, textura capilar, visagismo, desenho de barba e análise do perfil de cada cliente para definir as técnicas mais adequadas ao resultado pretendido.

A experiência em diferentes países também permitiu ao barbeiro entrar em contato com públicos, tendências e formas distintas de atuação profissional, incorporando esse repertório ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos.

Da cadeira à formação de novos barbeiros

Além da atuação direta com os clientes, Diogo também desenvolveu experiência na formação de outros profissionais.

Ao longo da carreira, participou do treinamento de novos barbeiros, compartilhando conhecimentos relacionados às técnicas de corte, tendências, atendimento e retenção de clientes.

Em 2024, ampliou sua formação internacional com o curso de Mestre Barbeiro Educador e o Creative Men’s Course, da TONI&GUY London.

A qualificação acrescentou à experiência prática uma formação voltada tanto ao aperfeiçoamento de técnicas quanto à transmissão desse conhecimento para outros profissionais.

Essa combinação acompanha uma transformação da própria profissão.

O trabalho do barbeiro deixou de estar concentrado somente na execução de cortes e passou a incorporar conhecimentos sobre formatos de rosto, tipos e texturas de cabelo, desenho de barba e construção de uma imagem adequada às características e preferências de cada cliente.

Experiência profissional nos Estados Unidos

Atualmente, nos Estados Unidos, Revoredo atua como Head Barber e também no treinamento de novos barbeiros.

A função reúne o atendimento ao público e a responsabilidade de auxiliar outros profissionais no desenvolvimento técnico e na adaptação aos padrões de trabalho do mercado.

Depois de mais de dez anos de profissão e experiências em três países, a trajetória de Diogo passa, portanto, por duas frentes que se complementam: o aperfeiçoamento constante de suas próprias técnicas e a formação de novos profissionais.

Da experiência iniciada no Brasil à atuação atual nos Estados Unidos, passando pelo Canadá e pela formação realizada em Londres, Diogo Revoredo construiu um percurso marcado pela especialização e pela busca de conhecimento dentro de uma profissão que também vem se tornando cada vez mais técnica.