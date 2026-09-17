Acervo Pessoal / Divulgação Sambô revisita “Coisa de Pele”, clássico de Jorge Aragão e Acyr Marques, em nova versão que também ganhou videoclipe.

O Sambô está de volta com uma nova releitura de um clássico da música brasileira. O grupo acaba de lançar “Coisa de Pele”, composição de Jorge Aragão e Acyr Marques, em parceria com a Radar Records.

Conhecida por celebrar a força do samba e elementos da cultura popular brasileira, a canção ganha uma nova interpretação marcada pela identidade musical do grupo, que construiu sua trajetória justamente a partir do encontro do samba com diferentes referências e gêneros.

Na letra, instrumentos tradicionalmente associados às rodas de samba, como tantã e banjo, aparecem ao lado de referências à criação musical que nasce do povo. A composição também menciona Palmares e aborda elementos ligados à memória, identidade, resistência e cultura negra brasileira.

Sambô imprime identidade ao clássico

Na nova gravação, o Sambô preserva características da composição original, mas incorpora elementos que fazem parte de sua própria sonoridade. A percussão ganha destaque, enquanto a interpretação busca transportar para a faixa a energia que acompanha as apresentações do grupo.

A escolha de “Coisa de Pele” também se conecta ao atual momento do Sambô, que vem revisitando grandes canções da música brasileira e apresentando esse repertório a partir de sua identidade musical.

Ao longo da carreira, o grupo ficou conhecido por experimentar encontros entre o samba e músicas originalmente associadas a outros gêneros, construindo versões próprias e levando essa proposta também para os palcos.

Lançamento também ganha videoclipe

Além da chegada às plataformas digitais, “Coisa de Pele” ganhou um videoclipe oficial. O audiovisual acompanha a proposta da nova versão e busca traduzir em imagens a atmosfera e a energia presentes na gravação.

O lançamento amplia a fase de releituras do Sambô e reforça a conexão do grupo com o repertório brasileiro, desta vez a partir de uma composição assinada por dois nomes ligados à história do samba.

“Coisa de Pele” já está disponível nas principais plataformas digitais, como Spotify, Deezer e Amazon Music, entre outras.