Acervo Pessoal / Divulgação Com faturamento próximo de R$ 5 milhões em 2025, empresa amplia atuação para um calendário permanente de eventos, experiências e conteúdo ao longo do ano

O mercado de entretenimento infantil ganha uma nova proposta com a expansão da Kidzhouse, criada em 2022 a partir da ideia de desenvolver o “Rock in Rio das crianças”. Após consolidar o Kidzhouse Festival , a empresa liderada por Guilherme Alf amplia seu modelo de negócio e passa a atuar como uma plataforma de entretenimento e experiências para famílias durante todo o ano.

“A gente percebeu que a relação com as famílias não poderia acontecer apenas uma vez por ano. O festival continua sendo um projeto central, mas agora passa a fazer parte de um calendário mais amplo, com diferentes formatos, tamanhos e momentos de encontro. A Kidzhouse agora é o ano inteiro”, afirma Guilherme Alf, fundador da Kidzhouse.

A expansão é resultado da trajetória construída com o Kidzhouse Festival, que realizou edições em São Paulo, em 2024 e 2025, e no Rio de Janeiro, em 2026, reunindo milhares de famílias. A experiência consolidou o potencial da marca para criar conexões contínuas. O movimento acompanha o crescimento da empresa, que encerrou 2025 com faturamento próximo de R$ 5 milhões, alta de 29,8%.

Dia das Crianças abre nova fase

O primeiro movimento dessa nova fase acontece no Dia das Crianças, entre 10 e 12 de outubro, na Roda Rico, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A programação da Kidzhouse será gratuita e contará com brincadeiras, histórias, música, shows e diferentes experiências para toda a família.

A experiência na Roda Rico com personagens será comercializada separadamente, permitindo que as famílias façam o agendamento antecipado.

Além do Dia das Crianças, o novo calendário já prevê outros momentos importantes, incluindo um grande show em São Paulo no final do ano e o Carnavalzinho. A proposta é criar diferentes oportunidades de encontro ao longo do ano, com formatos que vão de grandes eventos a experiências mais intimistas, como piqueniques e encontros musicais.

Entre o presencial e o digital

A estratégia também se estende ao ambiente digital. A Kidzhouse TV, canal da marca no YouTube, conta com 66 mil inscritos e atualmente publica três conteúdos inéditos por semana. O canal segue uma proposta editorial que oferece entretenimento pensado para crianças e no qual as famílias possam confiar.

A presença contínua, presencial e online, também amplia as possibilidades de parcerias comerciais. Em edições anteriores do Kidzhouse Festival, marcas como Nestlé, PepsiCo, Nickelodeon, Polenguinho e Toddy realizaram ativações junto ao público.

Nesta nova fase, a Kidzhouse já conta com parceiros como CCAA, Polenguinho, Toddynho, Nickelodeon, UOL, Pritt, Jet e Docile, mantendo parceiros e tendo novas marcas em negociação.

Com a nova estratégia, a Kidzhouse amplia seu portfólio e se insere no dia a dia das famílias. A proposta é resumida pelo conceito: “A Kidzhouse agora é o ano inteiro.”