Reprodução Instagram DJs anunciam oito novas edições da Jararaca com shows e convidados em projeto que celebra a música e a cultura brasileira nos EUA

Os DJs cariocas João Brasil e Mary Zander preparam uma nova fase da Jararaca, projeto criado pela dupla para celebrar a música e a cultura brasileira em Miami. Com estreia prevista entre outubro e novembro de 2026, a segunda temporada terá oito edições, realizadas mensalmente em diferentes espaços da cidade, com produção em parceria com a Ara Music.

Criada em 2025, a Jararaca nasceu do desejo de transportar para Miami a liberdade musical e a mistura cultural das pistas do Rio de Janeiro. A programação combina MPB, samba, funk, pop e música eletrônica, reunindo brasileiros, estrangeiros e diferentes gerações em uma mesma pista.

A primeira temporada ocupou Wynwood e realizou mais de dez edições. Inicialmente mensal, a festa passou a acontecer quinzenalmente e, posteriormente, todas as semanas, impulsionada pelo crescimento do público e pela comunidade formada em torno do projeto. A repercussão também levou a Jararaca a estabelecer uma parceria com a Billboard Brasil.

Nova temporada terá oito edições

Para a nova temporada, João Brasil e Mary Zander decidiram ampliar a experiência e levar a festa para diferentes pontos de Miami. A programação reunirá eventos ao pôr do sol, apresentações ao vivo, DJs residentes, produção de conteúdo e ativações especiais.

Um dos destaques será uma banda-base formada por músicos brasileiros que vivem em Miami. A cada edição, o grupo receberá um artista convidado diferente, promovendo encontros inéditos e aproximando nomes do Brasil da cena musical e do público estabelecido nos Estados Unidos. As atrações, datas e endereços serão anunciados posteriormente.

A atmosfera carioca também estará presente na cenografia e no cardápio. O DJ booth será transformado em uma instalação imersiva com vegetação tropical e elementos ligados à identidade visual da Jararaca. Na entrada, o público será recebido com Biscoito Globo.

A experiência ainda contará com bebidas inspiradas no Rio de Janeiro, entre elas o “Mate de Jararaca”, uma versão alcoólica do tradicional mate vendido nas praias cariocas.

Parceria entre Brasil e Estados Unidos

A segunda temporada será realizada em parceria com a Ara Music, divisão musical da Ara Creative Ideas. A empresa sediada em Miami atua na criação de projetos que conectam música, entretenimento, artistas e marcas entre Brasil e Estados Unidos.

À frente da Ara Music, Luisa Acosta possui quase uma década de experiência nos dois mercados. A executiva participou de trabalhos ligados a marcas e iniciativas como American Express, FARM Rio, Havaianas, Stanley, Montreux Jazz Festival Miami e Music Mansion.

Realizada durante a semana do Latin GRAMMY®, em parceria com a Billboard Brasil, a Music Mansion reuniu cerca de 700 convidados, seis DJs e apresentações de artistas como Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Lagum, Marcelo Jeneci e Tierry, alcançando mais de 100 milhões de impressões.

“O futuro da internacionalização das marcas brasileiras passa menos por adaptação e mais por interpretação cultural”, afirma Luisa Acosta.

Com a parceria, João Brasil, Mary Zander e Luisa Acosta pretendem fortalecer a Jararaca como um ponto de encontro para a comunidade brasileira em Miami e ampliar o espaço dedicado à música nacional na programação cultural da cidade.