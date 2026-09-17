Acervo Pessoal / Divulgação Influenciadora e Leonardo Rodrigues da Silva planejam cerimônia religiosa para o inverno de 2027 após oficializarem união no civil

Após oficializarem a união em uma cerimônia civil intimista realizada este ano, a influenciadora Jessica Mueller e o médico e empresário da área da saúde Leonardo Rodrigues da Silva já estão envolvidos nos preparativos para o próximo capítulo dessa história: o casamento religioso, previsto para o inverno de 2027.

Desta vez, a celebração promete reunir familiares e amigos em um cenário que ainda é mantido em segredo pelo casal. Jessica prefere não revelar, por enquanto, o local escolhido, aumentando a expectativa em torno do grande dia.

Cerimônia terá estilo clássico e romântico

A proposta da cerimônia segue uma estética romântica, clássica e sofisticada, com atenção especial aos detalhes. À frente da organização está a Assessoria G&S, responsável por acompanhar os noivos durante os preparativos e cuidar de cada etapa da celebração.

Para o vestido de noiva, Jessica já fez sua escolha: a estilista Silvana Schatt, nome reconhecido por seu trabalho sofisticado e por suas criações exclusivas para noivas e celebridades. O modelo, naturalmente, ainda é mantido em segredo.

A H2 Wedding ficará responsável pela filmagem da celebração, registrando a cerimônia e os momentos mais especiais da festa.

Mistério até o grande dia

Depois de um casamento civil mais reservado, Jessica e Leonardo agora se preparam para uma celebração maior, cercada de pessoas importantes na história do casal e pensada nos mínimos detalhes.

Enquanto os preparativos avançam nos bastidores, Jessica mantém o mistério sobre o cenário escolhido e sobre o vestido que usará no grande dia. Por enquanto, ficam a expectativa e a promessa de uma celebração especial no inverno de 2027.