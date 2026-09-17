Caio Fernandes Diego Faria retoma carreira após hit que conquistou Neymar

Depois de passar os últimos anos mais dedicado aos bastidores do mercado musical, Diego Faria prepara uma nova fase da carreira como cantor. Conhecido nacionalmente pelo sucesso de “Elas Ficam Loucas”, o artista volta a colocar os palcos em primeiro plano com “Só As Braba”, seu novo projeto audiovisual.

A retomada acontece mais de uma década depois de “Elas Ficam Loucas” ganhar projeção nacional. Lançado em 2013, o hit ultrapassou 500 milhões de visualizações no YouTube, ganhou espaço no rádio e na televisão e chegou às comemorações de gols de jogadores como Neymar e Ronaldinho Gaúcho.

O sucesso também abriu portas fora do Brasil. Depois da repercussão da música, Diego passou quatro anos entre shows e trabalhos na Europa. Mais tarde, começou a dividir sua rotina entre a carreira artística e os negócios ligados ao mercado musical.

Retorno aos palcos

Nos últimos três anos, Diego Faria reduziu a quantidade de shows para se dedicar principalmente aos bastidores. Nesse período, criou sua própria distribuidora digital e passou a atuar em negociações envolvendo o mercado fonográfico e catálogos musicais.

Atualmente, o cantor está à frente da The Home Music, empresa que atua com distribuição digital e desenvolvimento de projetos musicais e que já soma mais de 4 bilhões de plays em conteúdos distribuídos.

Com uma equipe dedicada à operação, Diego decidiu que era o momento de voltar a investir com mais intensidade na própria carreira artística.

“Nos últimos três anos da minha vida, apenas reduzi a minha agenda para focar definitivamente nos bastidores da música. Comecei a trazer grandes negócios para os artistas e fui crescendo como um grande intermediador dos grandes investidores internacionais que compram músicas dos artistas do Brasil. Nesse percurso, criei minha própria distribuidora digital, tivemos um grande case de sucesso na The Home Music, e vi que agora, depois de ter uma boa equipe a meu lado, cuidando de todos os detalhes, era a hora de voltar aos palcos em grande estilo, com um videoclipe de nível internacional e uma música comercial para sairmos em turnê com esse novo projeto.”

“Só As Braba” marca nova fase

O retorno ganha forma com “Só As Braba”, projeto audiovisual gravado em um bar na Zona Sul de São Paulo, região onde Diego começou sua trajetória.

Com a presença de fãs, o trabalho aposta em um repertório formado por sucessos dos anos 1990 e 2000 e também apresenta duas músicas inéditas compostas pelo próprio cantor.

“Foi um projeto que eu queria trazer pra perto do meu público, onde comecei a minha carreira, na Zona Sul de São Paulo. Então, gravamos em um bar, com a presença dos meus fãs, e com um repertório com várias regravações de sucessos dos anos 90 e 2000 e, claro, também com duas músicas inéditas, que são composições minhas.”

Neymar ajudou a ampliar alcance de hit

Ao recordar a fase de “Elas Ficam Loucas”, Diego Faria destaca também a relação do sucesso com o futebol. A música foi utilizada em comemorações e ganhou ainda mais visibilidade ao chegar a nomes como Neymar.

Para o cantor, aquele período proporcionou experiências que estavam muito além do que imaginava quando iniciou sua trajetória.

“Me proporcionou uma experiência muito grande, desde conhecer o mundo. Nunca sonhei em ir pra Europa fazer shows, e isso aconteceu muito rápido. Logo após a explosão desse sucesso, eu já estava fazendo turnê em Portugal e nos Estados Unidos. Também conheci muitos jogadores de futebol, como Neymar, que dançou minha música e cantou comigo, fazendo com que a música ganhasse o mundo naquele momento. Sou muito grato a ele por isso. Mas o sucesso também me proporcionou muitas decepções e aprendizados, me fez tornar-me hoje um homem sábio e com os pés no chão neste novo momento da minha carreira.”

Internet mudou o mercado musical

A experiência nos bastidores permitiu que Diego acompanhasse de perto as transformações da indústria musical. Para ele, as redes sociais ganharam ainda mais importância na construção de um lançamento desde a época em que seu principal hit chegou ao público.

“Hoje, o mercado mudou muito de dez anos atrás, quando eu estourei com a música ‘Elas Ficam Loucas’, mas uma coisa não mudou: a internet! Eu fui um dos primeiros artistas sertanejos a fazer sucesso na internet. Por mais que a minha música tocou muito no rádio e na novela Balacobaco, como uma das trilhas principais, foi a internet que fez ela explodir. E, de lá pra cá, tudo isso só cresceu. Hoje, a música, pra ter sucesso, precisa primeiro ganhar força nas redes sociais e, automaticamente, ela também cresce no Spotify. Automaticamente, as rádios também querem tocar o que te dá audiência, assim como a TV precisa de artistas que estão sendo executados nas redes sociais. Então, o artista que não trabalha nas redes sociais dificilmente alcança o alvo em seu lançamento.”

Uma vida ligada à música

A trajetória de Diego Faria começou muito antes do sucesso nacional. Aos 13 anos, ele já trabalhava profissionalmente como músico e estudava violão clássico. Depois, decidiu seguir para São Paulo em busca de espaço na indústria.

“Então, eu só estudei na minha vida e sempre vivi da música. Nunca fiz nada que não fosse a música. Aos meus 13 anos, eu já era músico profissional e estudava violão clássico. Meus pais me incentivaram muito a crescer na minha carreira, financiaram meu primeiro álbum, mas eu larguei os estudos ao concluir o 3º ano e vim embora pra São Paulo tentar a sorte na música. E estou aqui até hoje, vivendo e fazendo o que mais amo.”

Agora, ao conciliar a experiência adquirida como empresário com a trajetória construída como artista, Diego Faria aposta em “Só As Braba” para iniciar um novo capítulo de sua carreira e ampliar novamente sua presença nos palcos.