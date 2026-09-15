Edu Rodrigues Cininha de Paula

Cininha de Paula vive um momento que reúne duas frentes importantes de sua trajetória artística.

Diretora, atriz e professora, ela se prepara para dirigir uma nova montagem de “A Menina e o Vento”, clássico de Maria Clara Machado, e lança, no dia 6 de outubro, na Livraria da Travessa de Ipanema, seu segundo livro, “Vamos Treinar? 50 Exercícios Práticos de Teatro e Audiovisual”, pela Rubi Editorial.

O novo livro dá continuidade a “Os Caminhos do Ator – Do Palco à Câmera” e reúne exercícios, reflexões e ferramentas desenvolvidos a partir da experiência de Cininha na formação de atores.

A publicação foi pensada não apenas para profissionais e estudantes, mas também para professores, escolas, cursos e universidades que trabalham com teatro e audiovisual.

“Minha preocupação sempre foi entender como o ator, ou mesmo o professor de arte de representar, poderia encontrar uma forma de exercitar todos os tópicos essenciais para realizar da melhor maneira essa árdua profissão. Por isso, resolvi colocar no papel um pouco da minha experiência prática”, explica Cininha.

Enquanto transforma parte dessa experiência em conhecimento registrado nas páginas do livro, a diretora também se reencontra com o teatro infantil.

“A Menina e o Vento” terá apresentações nos dias 3 e 4 de outubro, no Espaço Tápias, e 10, 11 e 12 de outubro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Escrita por Maria Clara Machado e apresentada pela primeira vez em 1963, a história acompanha Maria, uma menina entediada com as cobranças e as regras do mundo adulto que foge de casa com o irmão Pedro e encontra o Vento em uma cova na praia.

O que começa como um encontro inesperado se transforma em uma aventura de amizade e descoberta.

Com dois elencos formados por crianças e adolescentes, a montagem tem direção musical de Juliana de Moullin e direção de movimento de Ursula Mandina.

O espetáculo ganha cenário de Amanda Alves e figurinos de Jessica Fredes, em uma proposta que busca aproximar o clássico de Maria Clara Machado de uma nova geração.

A escolha da obra dialoga diretamente com outro aspecto importante da trajetória de Cininha: a formação de novos talentos.

À frente da CN Artes, ela acompanha há anos o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens artistas, levando para a sala de aula a experiência acumulada em décadas de atuação no teatro e no audiovisual.

Entre a direção de um dos grandes clássicos do teatro infantil brasileiro e o lançamento de um livro dedicado ao treinamento de atores, Cininha de Paula reafirma uma trajetória construída não apenas sobre a experiência artística, mas também sobre a vontade de compartilhar conhecimento e contribuir para a formação de novas gerações.