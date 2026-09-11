Reprodução/Instagram Bispo Bruno Leonardo

Orar quando tudo está bem pode parecer simples.

O desafio surge quando a pessoa pede, espera e a resposta não chega no tempo imaginado.

Em momentos de doença na família, dificuldades financeiras, conflitos pessoais, perdas ou decisões importantes, o silêncio pode provocar uma pergunta comum entre pessoas de fé: se Deus está ouvindo, por que nada parece acontecer?

Para o Bispo Bruno Leonardo, a oração não deve ser compreendida apenas como um pedido acompanhado da expectativa de uma resposta imediata.

Ela também representa um momento de conexão com Deus, entrega e fortalecimento para enfrentar aquilo que não pode ser resolvido naquele instante.

“Muitas pessoas procuram a oração esperando que o problema desapareça imediatamente. Mas existem momentos em que a oração não muda a situação na mesma hora, ela muda primeiro a forma como nós atravessamos aquela situação”, afirma.

Segundo o religioso, uma das maiores dificuldades está justamente em lidar com o tempo da espera.

A ansiedade faz com que respostas rápidas sejam desejadas, especialmente quando existe sofrimento envolvido.

A fé, por outro lado, também exige aprender a continuar mesmo sem compreender tudo o que está acontecendo.

O silêncio também faz parte da fé

Para Bruno Leonardo, não receber aquilo que foi pedido imediatamente não significa que a oração tenha sido ignorada.

Em sua visão, existem situações em que a pessoa só consegue compreender determinados acontecimentos depois de algum tempo.

“Às vezes, você está pedindo uma resposta, mas Deus está trabalhando em coisas que você ainda não consegue enxergar. A oração também é confiar quando não temos todas as respostas”, diz.

Essa relação pode ganhar ainda mais importância nos períodos em que a pessoa se sente emocionalmente sobrecarregada.

Reservar alguns minutos para orar pode funcionar como um momento de recolhimento, reflexão e organização dos próprios sentimentos.

O bispo ressalta, porém, que fé não significa permanecer parado diante dos problemas.

Para ele, oração e atitude podem caminhar juntas.

Pedir direção não elimina a necessidade de tomar decisões, procurar ajuda ou agir diante daquilo que está ao alcance de cada pessoa.

“Orar não significa deixar de fazer a nossa parte. Você pode pedir a Deus uma porta de emprego e continuar procurando trabalho. Pode pedir pela saúde e procurar o médico. A fé não anula a responsabilidade”, explica.

É preciso saber orar?

Outra dúvida frequente é se existe uma maneira correta de fazer uma oração.

Pessoas que não possuem o hábito podem acreditar que precisam conhecer palavras específicas ou construir longos discursos para estabelecer essa conexão.

Bruno Leonardo defende uma relação mais simples. Para ele, a sinceridade é mais importante do que a elaboração das palavras.

“Tem gente que diz: ‘Bispo, eu não sei orar’. E eu sempre digo que Deus não está esperando palavras bonitas. Fale o que está no seu coração. Tem dia em que você vai conseguir agradecer, pedir, conversar. Em outros, talvez só consiga dizer: ‘Deus, me ajuda’. Isso também é oração”, afirma.

Oração não acontece apenas nos momentos difíceis

Embora muitas pessoas intensifiquem a vida espiritual quando enfrentam algum problema, o bispo considera importante que a oração não seja lembrada somente nas situações de emergência.

A prática também pode estar presente nos momentos de gratidão, nas pequenas decisões da rotina e em períodos de tranquilidade.

Dessa forma, deixa de ser apenas uma busca por solução e passa a fazer parte da relação cotidiana com a fé.

Para Bruno Leonardo, talvez uma das maiores transformações provocadas pela oração esteja justamente na capacidade de continuar quando ainda não existe uma resposta.

“Nem sempre você vai terminar uma oração com o problema resolvido. Mas pode terminar com mais força para enfrentar o problema. Existem respostas que chegam rápido, outras levam tempo e existem caminhos que serão diferentes daqueles que imaginamos. O importante é não deixar que o silêncio faça você acreditar que está sozinho”, conclui.