Cleber Corrêa Kleber Montanheiro dirige comédia sobre os excessos da vaidade

Depois de três décadas dedicadas ao teatro, o multiartista Kleber Montanheiro volta aos palcos como diretor, cenógrafo e figurinista de “Cansei de Ser Belo”, comédia inédita de Emílio Boechat que transforma a vaidade em matéria-prima para o humor.

O espetáculo estreia em 3 de outubro, no Teatro YouTube, na Galeria Magalu, em São Paulo, onde permanece em cartaz até 22 de novembro, com sessões às sextas e aos sábados.

No elenco estão Fernando Pavão, Erica Montanheiro, Wilson de Santos e Marcelo Goes, responsáveis por levar ao palco uma história que parte de uma situação inusitada para abordar comportamentos bastante presentes na sociedade.

A trama acompanha um galã de novela que acredita ser vítima de preconceito por ser bonito demais.

Convencido de que sua aparência impede que seu talento seja reconhecido, ele toma uma decisão radical: ficar feio para, finalmente, ser levado a sério como ator.

A partir dessa premissa, a peça brinca com padrões de beleza, ego, reconhecimento e necessidade de aprovação.

O que inicialmente parece ser apenas o dilema particular de um personagem se transforma em uma provocação sobre a importância atribuída à aparência e sobre como a percepção dos outros pode interferir na maneira como alguém enxerga a si mesmo.

Exagero vira ferramenta para falar sobre a sociedade

Para Kleber Montanheiro, a encenação parte do humor característico do texto de Emílio Boechat e utiliza justamente o exagero para ampliar as situações apresentadas no palco.

“A ideia é partir desse jogo cênico da comédia, que é muito característico do Emílio, e caminhar por um lugar um pouco mais surrealista, no sentido do exagero, de criar um espelhamento da sociedade através dessa amplitude”, explica o diretor.

A escolha permite que temas como vaidade e obsessão pela beleza sejam tratados a partir do absurdo.

Ao colocar um galã disposto a modificar a própria aparência para conquistar reconhecimento profissional, a montagem também provoca uma discussão sobre os julgamentos associados à imagem.

O espetáculo chega em um período no qual questões relacionadas à aparência estão constantemente presentes no cotidiano, seja pela exposição nas redes sociais, pela procura por procedimentos estéticos ou pela comparação com padrões muitas vezes difíceis de alcançar.

Três décadas dedicadas às artes cênicas

Com 30 anos de carreira, Kleber Montanheiro é reconhecido por uma atuação múltipla nas artes cênicas.

Além da direção, transita pela cenografia, pelo figurino e pelas artes visuais, incluindo trabalhos em expografia.

Em 2025, dirigiu e concebeu o musical brasileiro original “João”, trabalho que recebeu indicações na categoria Melhor Direção nos prêmios Bibi Ferreira, DID e APCA.

Seu trabalho mais recente foi “Gal – O Musical”, dedicado à trajetória de Gal Costa, no qual assinou a direção e o figurino.

Agora, o artista retorna à comédia assumindo novamente diferentes funções criativas dentro de uma mesma produção.

Em “Cansei de Ser Belo”, Kleber assina direção, cenografia e figurino e mergulha no universo criado por Emílio Boechat para transformar uma questão aparentemente superficial em um jogo teatral de exageros, situações absurdas e reflexões sobre comportamento.

Ao colocar a vaidade no centro da história, a montagem propõe rir justamente dos excessos relacionados à busca pela beleza, pelo reconhecimento e pela aprovação dos outros.

“Cansei de Ser Belo” estreia em 3 de outubro, no Teatro YouTube, localizado na Galeria Magalu, em São Paulo.

A temporada segue até 22 de novembro, com apresentações às sextas e aos sábados.