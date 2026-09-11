Acervo pessoal Eleny Morais lança livro bilíngue em encontro no Mediterrâneo

A empresária e executiva de comunicação Eleny Morais, fundadora e CEO da Relíquia Produções Artísticas, participou do lançamento internacional do livro bilíngue Diplomacia Feminina — Vozes que Constroem Pontes Humanitárias | Women’s Diplomacy — Voices Building Humanitarian Bridges, durante o 2º Encontro Mundial da Diplomacia Civil, realizado em uma jornada pelo Mar Mediterrâneo.

Publicada em português e inglês, a obra reúne mulheres de diferentes trajetórias em torno da diplomacia civil, da construção de pontes e do impacto humanitário.

Eleny assina sua participação nos dois idiomas, refletindo também uma característica de sua atuação profissional, cada vez mais presente em projetos e ambientes internacionais.

O lançamento marca um momento de expansão da carreira da executiva.

Recentemente, Eleny retornou de uma jornada de 45 dias nos Estados Unidos dedicada à cobertura de mídia da Copa do Mundo, representando marcas e atuando ao lado de pentacampeões mundiais pela Seleção Brasileira.

A experiência reforça uma trajetória construída na intersecção entre comunicação, marketing, entretenimento, relações públicas e negócios, conectando marcas, personalidades e oportunidades no Brasil e no exterior.

“A comunicação sempre foi a ferramenta que me permitiu transitar entre diferentes universos e conectar pessoas. Poder contar minha própria história em português e em inglês, em uma obra lançada internacionalmente no Mediterrâneo, representa muito do momento que estou vivendo: ampliar fronteiras sem perder a origem e transformar conexões em pontes capazes de gerar impacto”, afirma Eleny.

Acervo pessoal Executiva de comunicação amplia atuação internacional em projeto que reúne mulheres ligadas à diplomacia civil humanitária





Diplomacia civil amplia trajetória profissional

A publicação integra uma iniciativa da Jethro International, instituição sediada em Portugal e dedicada à diplomacia civil humanitária.

Idealizada por Belkiss Lucas, Luciana Piretti e Silésia Caixeta, a obra reúne histórias e experiências de mulheres comprometidas com a construção de pontes humanitárias.

Eleny também é Diplomata Civil Humanitária e enxerga nessa atuação uma extensão das habilidades desenvolvidas ao longo de sua carreira como executiva de comunicação, entre elas articulação, construção de relacionamentos, diálogo com diferentes públicos e criação de conexões estratégicas.

A participação no encontro no Mediterrâneo reforça essa aproximação entre diferentes frentes de sua trajetória.

Ao mesmo tempo em que mantém sua atuação empresarial, a executiva passa a ocupar ambientes internacionais relacionados à comunicação, aos negócios e à diplomacia civil.

Esta é a segunda participação da empresária no mercado editorial. Eleny também é coautora de O Poder de Empreender, lançado em 2023.

Agora, a publicação bilíngue acrescenta uma dimensão internacional à sua atuação como autora.

“Estar no Mediterrâneo, ao lado de mulheres de diferentes trajetórias, e ver minha história impressa em dois idiomas me fez reconhecer o caminho percorrido, mas, principalmente, enxergar tudo o que ainda tenho a construir. Estou pronta para os próximos capítulos”, afirma.



