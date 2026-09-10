Igor Teixeira LUKA mistura rap, funk e romantismo ao lado de Kevin O Chris e Borges

LUKA se uniu a Kevin O Chris e Borges em “Amor ou Solidão”, novo single que transforma um dilema dos relacionamentos em música: permanecer ao lado de alguém ou seguir a vida sozinho?

A faixa reúne rap, funk e elementos românticos para abordar diferentes perspectivas sobre desejo, companhia e independência. Em vez de apresentar uma resposta para o conflito, a música explora justamente as dúvidas que podem surgir diante de uma relação.

“Às vezes, o amor parece ser a resposta para tudo; em outros momentos, a solidão acaba parecendo o caminho mais seguro. Eu quis transformar esse conflito em música de uma forma sincera, sem máscaras”, explica LUKA.

Kevin O Chris e Borges participam da faixa

A presença de Kevin O Chris e Borges aproxima diferentes vertentes da música urbana brasileira no mesmo lançamento.

Enquanto Kevin construiu sua trajetória no funk, Borges tem o rap e o trap entre as principais referências de seu trabalho. Na colaboração, as características dos artistas se encontram com a proposta musical de LUKA.

Para o cantor, os convidados também ajudaram a construir diferentes perspectivas dentro da música.

“Ter o Borges e o Kevin O Chris nesse projeto foi especial porque cada um trouxe sua própria visão e energia para a faixa. O resultado é uma música que fala sobre sentimentos reais, mas com uma sonoridade leve e envolvente”, afirma.

A produção musical de “Amor ou Solidão” é assinada por KYU, enquanto Bgnobeat responde pela mixagem e masterização.

Música fala sobre ficar ou seguir sozinho

O conflito apresentado no título conduz a narrativa da faixa. De um lado está a possibilidade de construir uma relação; do outro, a liberdade e a segurança que podem existir na própria companhia.

A temática romântica aparece acompanhada por uma produção que transita entre rap e funk, criando um contraste entre vulnerabilidade e uma sonoridade mais leve.

“Amor ou Solidão” também faz parte do universo de “Garotas Adoram Meu Estilo”, projeto em que LUKA aborda romance, desejo, encontros, estilo e vida noturna.

Desta vez, o artista acrescenta um aspecto mais reflexivo ao projeto ao colocar as incertezas dos relacionamentos no centro da composição.

Ao lado de Borges e Kevin O Chris, LUKA amplia as referências musicais do trabalho e transforma uma dúvida comum da vida amorosa em ponto de partida para o novo lançamento.