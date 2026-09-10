Acervo Pessoal / Divulgação Joelma está entre as atrações que ainda passam pela Cidade da Alegria durante a programação de setembro.

Iza, Luísa Sonza e Pabllo Vittar estão entre as atrações que ainda vão passar por São Luís durante as comemorações pelos 414 anos da capital maranhense. A programação especial ocupa diferentes datas de setembro e reúne artistas nacionais, internacionais e locais na Cidade da Alegria, no Centro Histórico.

Celebrado oficialmente em 8 de setembro, o aniversário ganhou um festival que atravessa o mês com noites dedicadas a diferentes gêneros, como reggae, samba, MPB, música cristã, rock, pop, calypso, arrocha, forró e sertanejo.

A programação começou no dia 5 e segue até 27 de setembro, com nomes como Joelma, Jota Quest, Capital Inicial, Priscila Senna, Padre Fábio de Melo, Diogo Nogueira, Dilsinho e Xande de Pilares entre as próximas atrações.

Iza, Luísa Sonza e Pabllo Vittar dividem noite

Uma das noites de maior apelo pop acontece em 18 de setembro, quando Iza, Luísa Sonza e Pabllo Vittar sobem ao palco da Cidade da Alegria.

Um dia antes, em 17 de setembro, Joelma apresenta seu repertório marcado pelo calypso. A cantora divide a programação com a Banda Fruto Sensual, representante da música paraense.

No dia 19, a programação muda de ritmo com Noda de Caju, Silvânia & Berg e Tropikália, em uma noite dedicada ao forró das antigas.

Já em 20 de setembro, as mulheres do brega e do arrocha ganham destaque com apresentações de Simone Morena, Priscila Senna e Klessinha.

Jota Quest e Capital Inicial representam o rock

Antes da sequência pop, o rock toma conta da programação no dia 12 de setembro. Dado Villa-Lobos, Jota Quest e Capital Inicial estão escalados para a noite dedicada ao gênero.

No dia seguinte, Netto Brito grava seu DVD durante o evento e divide a programação com Pablo do Arrocha.

A diversidade musical também aparece no dia 25, quando Rita Ribeiro e Ilê Aiyê participam de uma noite voltada às tradições afro-brasileiras.

No dia 26, a música católica ganha espaço com Diego Fernandes e Padre Fábio de Melo.

Diogo Nogueira, Dilsinho e Xande encerram festival

O encerramento acontece em 27 de setembro e será dedicado ao samba. Diogo Nogueira, Dilsinho e Xande de Pilares são os responsáveis pelos últimos shows da programação.

Antes deles, outros nomes conhecidos já passaram pela celebração. A abertura, em 5 de setembro, teve Alpha Blondy, Etana, Gugs e Célia Sampaio em uma noite dedicada ao reggae.

No dia seguinte, Maria Rita, Fábio Júnior e Hungria se apresentaram. A véspera do aniversário reuniu Simone Mendes, Matheus Fernandes e Maiara & Maraisa.

Já em 8 de setembro, data em que São Luís completou 414 anos, Thiaguinho, Alcione e Carlinhos Veloz comandaram a comemoração.

“São Luís chega aos seus 414 anos com muita história e muito trabalho realizado para garantir o seu futuro. É uma cidade de identidade forte, de cultura viva e, principalmente, de um povo que todos os dias faz a nossa capital avançar. Estamos celebrando com grandes atrações, valorizando nossos artistas locais, movimentando a economia e levando obras, serviços e ações para toda a cidade. Porque comemorar São Luís é cuidar da nossa gente e trabalhar para fazer uma cidade cada vez melhor.” afirma a prefeita Esmênia Miranda.

Arena pode receber até 100 mil pessoas

Os shows acontecem na Cidade da Alegria, arena instalada ao lado do Terminal de Integração da Praia Grande, no Centro Histórico de São Luís.

Segundo a Prefeitura, o espaço recebeu o maior palco já construído na cidade, com 75 metros de fachada, 1.500 metros quadrados de painéis de LED e quase mil equipamentos de iluminação.

A cenografia digital muda de acordo com a temática de cada noite e incorpora elementos ligados à cultura e ao patrimônio da capital maranhense.

A arena tem capacidade para receber até 100 mil pessoas. Um esquema especial de segurança também foi montado durante os dias de programação, com participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.

A programação segue até 27 de setembro, transformando a região da Praia Grande em um dos principais pontos das comemorações pelos 414 anos de São Luís.