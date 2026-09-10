Acervo Pessoal / Divulgação Após quase 20 anos no jornalismo, Fabiana Scaranzi mudou de carreira e passou a atuar também como psicóloga.

Recomeçar depois dos 50 anos sem ignorar tudo o que já foi vivido. Essa é uma das reflexões propostas por Fabiana Scaranzi em Seus sonhos não têm prazo de validade, novo livro da comunicadora e psicóloga, lançado pela Editora Agir.

Na obra, Fabiana parte da própria trajetória para abordar questões que atravessam a vida de muitas mulheres na maturidade, como menopausa, divórcio, sobrecarga profissional, exaustão emocional, transformações do corpo e mudanças de carreira.

A proposta é discutir o envelhecimento feminino para além da ideia de perda e mostrar como experiências acumuladas ao longo dos anos também podem servir de ponto de partida para novas escolhas.

Fabiana Scaranzi aborda mudanças depois dos 50

Dividido em capítulos temáticos, o livro passa por questões como emoções reprimidas, obsessão pela juventude, medo de ficar para trás, relações afetivas e transições profissionais.

A possibilidade de alcançar sucesso depois dos 50 anos também ganha espaço na publicação.

Formada em psicologia após construir uma longa trajetória na comunicação, Fabiana utiliza conceitos da área para abordar sentimentos e comportamentos relacionados às diferentes fases da vida.

O livro também propõe exercícios, perguntas e reflexões guiados pelo conceito de uma “bússola de dentro”. A ideia é incentivar as leitoras a identificar desejos e avaliar quais caminhos ainda fazem sentido, independentemente da idade.

Da televisão à psicologia

A discussão sobre recomeços também está diretamente relacionada à própria história da autora.

Antes de atuar como psicóloga, Fabiana Scaranzi foi bailarina clássica, modelo fotográfica internacional e construiu uma carreira na televisão.

Formada em Publicidade e Propaganda e posteriormente em Jornalismo, passou pela TV Globo e pela Record, acumulando quase duas décadas de atuação no jornalismo.

Depois desse período, decidiu mudar os rumos da carreira e direcionar sua atuação para a saúde mental e para questões relacionadas ao universo feminino.

Atualmente, Fabiana também está à frente da Woman 360, startup voltada à longevidade e saúde mental, e desenvolve projetos ligados a transição profissional e comunicação.

A experiência de deixar uma carreira consolidada para iniciar uma nova trajetória aparece como uma das bases para as discussões apresentadas em Seus sonhos não têm prazo de validade.

Envelhecimento feminino ganha espaço no livro

Ao longo de 632 páginas, Fabiana também discute a pressão pela juventude e as mudanças que acompanham o envelhecimento.

Em vez de tratar a maturidade como encerramento de possibilidades, o livro propõe uma reflexão sobre o que pode ser reconstruído a partir das experiências acumuladas ao longo da vida.

Temas relacionados a relações afetivas, carreira, saúde emocional e percepção do próprio corpo aparecem conectados à ideia de que sonhos e projetos pessoais podem ser revistos em diferentes idades.

O lançamento está previsto para setembro, período em que Fabiana Scaranzi também participa do painel “Profissionalismo tem idade?”, durante a Bienal do Livro de São Paulo, realizada entre os dias 4 e 13.

Com Seus sonhos não têm prazo de validade, a comunicadora transforma a própria mudança de trajetória em ponto de partida para discutir uma questão que acompanha muitas mulheres: até que ponto a idade deve determinar quando é tarde demais para começar novamente?