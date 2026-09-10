Acervo Pessoal / Divulgação Vocalista do Cidade Verde Sounds, Adonai garante que carreira solo não representa saída da banda.

Adonai, vocalista do Cidade Verde Sounds, realizou um antigo sonho ao gravar com Alborosie, um dos principais nomes internacionais do reggae contemporâneo. Os artistas se uniram em “Originais”, faixa que acaba de chegar às plataformas digitais acompanhada de videoclipe.

Produzida por DJ Gustah, da 2050, a colaboração começou a ser construída depois que Adonai e o artista ítalo-jamaicano dividiram uma turnê pelo Brasil em 2025.

A convivência nos palcos e nos bastidores aproximou os músicos e permitiu que a parceria fosse desenvolvida presencialmente. Para Adonai, dividir uma gravação inédita com Alborosie representa a concretização de um objetivo construído ao longo de sua relação com o reggae.

“‘Originais’ é a realização de um sonho. Gravar com alguém como o Alborosie simboliza que estamos fazendo as coisas do jeito certo”, afirma.

A música aproxima duas trajetórias que partiram da tradição jamaicana, mas desenvolveram identidades próprias. Adonai levou o reggae brasileiro para encontros com rap, dancehall e música urbana, enquanto Alborosie deixou a Itália, estabeleceu-se em Kingston e conquistou reconhecimento dentro da própria cena jamaicana.

O título da faixa traduz justamente esse ponto de encontro. Em “Originais”, preservar uma identidade não significa negar influências, mas reconhecer referências e transformá-las a partir de experiências particulares.

Parceiro histórico de Adonai, DJ Gustah funciona como elo entre as duas trajetórias. Integrante da 2050, o produtor acumula trabalhos ligados ao reggae, rap e música urbana.

Adonai continuará no Cidade Verde Sounds

O lançamento em nome próprio também levanta uma questão para quem acompanha o trabalho de Adonai: o investimento na carreira solo significa uma possível saída do Cidade Verde Sounds?

O cantor garante que não.

“Apesar da música sair como Adonai, o Cidade Verde continua firme e forte. Neste momento, estou focando um pouco na minha carreira solo, mas a banda continua com sua missão”, explica o cantor.

Adonai desenvolve trabalhos individuais paralelamente ao grupo há anos. Sua discografia solo inclui “Reggae Presidente”, lançado em 2011, e o álbum “Quimera”, de 2019, que reuniu participações de Sizzla, Negra Li, Luccas Carlos e Fábio Brazza.

A parceria com Alborosie amplia agora a dimensão internacional dessa produção e coloca o brasileiro ao lado de um artista que construiu sua trajetória dentro da cultura que inspirou parte importante de sua obra.

Cidade Verde Sounds soma milhões de reproduções

À frente do Cidade Verde Sounds, Adonai participou de uma das trajetórias de destaque do reggae brasileiro nas últimas décadas.

Conforme números apresentados pelo projeto, a banda acumula mais de 60 milhões de reproduções no Spotify, outros 60 milhões de visualizações no YouTube e cerca de 240 mil inscritos em seu canal.

O grupo ganhou projeção nacional com o álbum “Missão de Paz”, lançado em 2013. O trabalho consolidou uma sonoridade marcada pelo encontro entre reggae, rap e cotidiano urbano brasileiro.

A relação de Adonai com a Jamaica também ultrapassou as referências musicais. O artista viajou com o Cidade Verde Sounds para gravar “In Jamaica” no Tuff Gong Studios, em Kingston, espaço diretamente ligado ao legado de Bob Marley.

Em 2024, a banda revisitou outro capítulo da trajetória no audiovisual “10 Anos de Missão de Paz”. Produzido por Daniel Ganjaman, o projeto reuniu 18 faixas e convidados como Planta e Raiz, Rael, Marina Peralta, Fábio Brazza e MC Kako.

Quem é Alborosie?

Nome artístico de Alberto D’Ascola, Alborosie nasceu na Sicília, na Itália, e se mudou para a Jamaica no início dos anos 2000.

Cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista, ele construiu uma carreira internacional no reggae com músicas como “Kingston Town”, “Herbalist”, “Still Blazing” e “Rastafari Anthem”.

Ao longo da trajetória, também colaborou com nomes como Buju Banton, Chronixx, Beres Hammond, Kabaka Pyramid, Jo Mersa Marley e The Wailers.

Em 2011, Alborosie venceu o MOBO Awards de Melhor Artista de Reggae.

Já disponível nas plataformas digitais e acompanhada de videoclipe, “Originais” registra a conexão estabelecida entre os artistas durante a turnê brasileira e abre uma nova etapa na carreira solo de Adonai sem interromper sua história com o Cidade Verde Sounds.