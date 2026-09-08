Acervo Pessoal / Divulgação Dupla revisita “Zoião” ao lado dos intérpretes que popularizaram a música e aposta no encontro entre diferentes gerações do sertanejo

Rosa & Rosinha se uniram a Edson & Hudson para revisitar uma música conhecida pelos fãs de sertanejo. As duplas acabam de lançar uma nova versão de “Zoião”, faixa que ganhou projeção nas vozes dos irmãos.

A regravação coloca lado a lado artistas de diferentes trajetórias e mantém uma característica presente no trabalho de Rosa & Rosinha: a mistura entre sertanejo, irreverência e humor.

Desta vez, porém, os próprios Edson & Hudson participam da releitura de uma música ligada à história da dupla.

“Zoião” ganha nova versão

Na gravação, Rosa & Rosinha dividem os vocais com Edson & Hudson e mantêm elementos reconhecidos pelo público na versão original, incluindo o refrão.

A proposta foi recuperar a memória afetiva em torno da canção sem simplesmente reproduzir a gravação que já ficou conhecida entre os fãs do gênero.

O encontro também aproxima gerações diferentes do sertanejo e apresenta “Zoião” novamente ao público anos depois de a faixa se tornar parte do repertório de Edson & Hudson.

Regravação também ganhou clipe

A nova versão de “Zoião” foi lançada em parceria com a Radar Records e também ganhou um videoclipe com a participação das duas duplas.

A produção audiovisual acompanha o clima descontraído da música e explora a interação entre os quatro artistas durante a gravação.

Com a parceria, Rosa & Rosinha apostam em uma canção já conhecida do público para promover um encontro com Edson & Hudson, agora transformando a regravação em uma colaboração entre os próprios intérpretes que ajudaram a popularizar “Zoião”.