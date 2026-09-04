Acervo Pessoal / Divulgação Joel Jota reúne nomes conhecidos para falar dos limites da alta performance

Joel Jota reuniu Izabella Camargo, Dra. Ana Beatriz Barbosa e Andréa Vermont para uma conversa sobre um assunto que tem ganhado cada vez mais espaço dentro e fora das empresas: os impactos do trabalho na saúde mental.

O encontro aconteceu em uma edição especial do “Tempo de Mesa”, em referência ao Setembro Amarelo, e colocou em discussão temas como burnout, esgotamento, pressão por desempenho, inteligência emocional e a responsabilidade de líderes na construção de ambientes profissionais mais saudáveis.

Diante de uma plateia formada por gestores, os convidados compartilharam diferentes perspectivas sobre a relação entre carreira e bem-estar.

Izabella Camargo fala sobre burnout

Durante a conversa, Izabella Camargo chamou atenção para uma diferença que, segundo ela, nem sempre é percebida por quem enfrenta uma rotina de trabalho intensa: esgotamento e burnout não são necessariamente a mesma coisa.

“O esgotamento é diferente do burnout. No esgotamento você está doente, mas ainda funciona. No burnout você não tem mais funcionalidade”, explica a jornalista.

Izabella também utilizou a metáfora de um aquário para defender que o olhar sobre a saúde mental não fique concentrado apenas na pessoa que apresenta sinais de adoecimento. Para ela, é necessário observar também o ambiente em que esse profissional está inserido.

“A NR-1 sugere exatamente isso: limpe também o aquário”, conclui.

A fala faz referência às discussões envolvendo a NR-1 e os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, tema que ampliou a atenção sobre o papel das empresas na prevenção de problemas ligados à saúde mental.

“A alma foi embora”

Andréa Vermont também abordou os efeitos do burnout e destacou que o problema pode ir além dos sintomas físicos apresentados pelo profissional.

“O burnout não é o corpo que adoece, é a alma que foi embora. O corpo continua trabalhando”, afirma a especialista.

A discussão trouxe para o encontro a necessidade de observar não apenas como cada pessoa reage à pressão, mas também quais fatores presentes na rotina profissional podem contribuir para o desgaste.

Ana Beatriz Barbosa fala sobre liderança

Outro ponto debatido foi a preparação de quem ocupa posições de liderança. Para a Dra. Ana Beatriz Barbosa, inteligência emocional não deve ser entendida apenas como uma característica pessoal, mas como uma habilidade que pode ser desenvolvida.

“Ninguém nasce sabendo ter inteligência emocional, são técnicas treináveis. Você vai ser um piloto de F1 sem treinar? Não! Então o líder também tem que treinar”, aconselha.

A discussão aproximou saúde mental de temas recorrentes no conteúdo produzido por Joel Jota, como liderança, carreira, negócios e alta performance.

À frente do Jota Jota Podcast, o empresário, investidor e escritor reúne uma audiência superior a 17 milhões de seguidores considerando suas diferentes plataformas. O programa soma mais de 1 milhão de seguidores e está entre os podcasts brasileiros de maior alcance na categoria de negócios.

Ao reunir Izabella Camargo, Ana Beatriz Barbosa e Andréa Vermont, Joel levou para uma audiência acostumada a discussões sobre desempenho e resultados uma reflexão sobre o outro lado da alta performance: os limites necessários para que produtividade e carreira não sejam construídas às custas da saúde mental.