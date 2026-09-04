Vinny Nunes / Reprodução Instagram esus Luz participa de noite solidária no Rio com parte da renda destinada à proteção de animais abandonados.

Jesus Luz vai trocar a cabine de DJ por uma noite que une música e solidariedade no próximo dia 12 de setembro, no Rio de Janeiro. O artista foi convidado por Nando Dias para participar de uma ação que destinará parte da renda arrecadada a iniciativas de proteção de animais abandonados.

A apresentação acontece no Dédalos Rio, a partir das 23h, e será o ponto central de uma mobilização realizada simultaneamente nas três unidades da marca, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte.

Carioca, Jesus foi escolhido por Nando para representar a edição no Rio.

“Ele é carioca, o Dédalos Rio ainda é novidade na cidade, e uma ação solidária pede alguém que carregue luz sem precisar explicar o próprio sobrenome.”

A brincadeira com o nome do DJ acompanha uma iniciativa que nasceu, na verdade, de uma experiência bastante pessoal.

Perda de gata deu origem ao projeto

A relação de Nando Dias com a causa animal ganhou um novo significado depois da morte de Thalia, gata que morreu antes de completar dois anos.

O vínculo foi tão marcante que o empresário decidiu eternizar a lembrança do animal em uma tatuagem.

A experiência também ajudou a transformar uma preocupação pessoal em uma iniciativa recorrente. Em 2025, Nando criou o No Cio Solidário, projeto que passou a destinar parte da movimentação das casas para pessoas e grupos envolvidos no resgate e cuidado de animais.

No segundo sábado de cada mês, 10% da renda das três unidades é direcionada à causa.

Em São Paulo, os recursos são destinados à Turma do Gueto. Em Belo Horizonte, o apoio vai para o Balaio de Gato. Já no Rio de Janeiro, a verba é direcionada ao protetor independente Renan, parceiro da Turma do Gueto.

Público participa sem doação adicional

A proposta não envolve uma arrecadação paralela durante a noite. Segundo Nando, quem frequenta os espaços participa da iniciativa por meio do próprio consumo, já que uma parcela da renda é separada posteriormente para os projetos beneficiados.

“O público participa aparecendo e consumindo normalmente. Não tem vaquinha paralela. O gesto está embutido no movimento.”

A ação também foi levada para dentro da equipe. De acordo com o empresário, funcionários recebem mensalmente um vale destinado à compra de ração e vacinas para seus próprios animais de estimação.

Com a participação de Jesus Luz, a edição de setembro ganha um componente de entretenimento para ampliar a visibilidade da iniciativa.

Enquanto o DJ se apresenta no Rio, as unidades de São Paulo e Belo Horizonte também participam da mobilização, mantendo a destinação de parte da renda para a proteção animal.

Para Nando Dias, a intenção agora é ampliar as parcerias em torno de uma iniciativa que começou a partir da relação com Thalia e acabou incorporada à rotina do projeto.