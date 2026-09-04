Acervo pessoal Evelyn Marques

A Beauty Fair 2026 terá uma operação que pretende levar as vendas para fora dos corredores da feira.

Entre os dias 5 e 8 de setembro, a StarLive comandará uma Arena de Live Shop com quatro estúdios simultâneos, permitindo que consumidores de diferentes regiões do país acompanhem apresentações e comprem produtos enquanto o evento acontece em São Paulo.

A estrutura atenderá Nova Era Cosméticos, By Linda, Monamie Cosméticos e Léo Cosméticos.

Cada rede levará entre 10 e 15 marcas parceiras para as transmissões, formando um portfólio estimado entre 100 e 150 produtos disponíveis para compra.

A iniciativa acompanha uma mudança que começa a chegar também aos grandes eventos.

Feiras sempre foram espaços importantes para lançamentos, demonstrações, relacionamento e negócios.

Com o social commerce, parte dessa experiência pode chegar a um público que não passou pela entrada do evento.

Para Evelyn Marques, fundadora da StarLive, levar uma operação de vendas ao vivo para dentro de uma feira cria uma nova possibilidade de contato com o consumidor.

“A Beauty Fair já reúne uma quantidade enorme de marcas, produtos e profissionais em um mesmo lugar. O live shop permite aproveitar o que está acontecendo ali e conversar também com quem está em outra cidade ou outro estado. É uma forma de fazer aquela experiência circular para fora da feira”, afirma.

Da feira para a tela

A dinâmica será diferente de simplesmente transmitir o movimento dos estandes.

Os espaços funcionarão como estúdios de venda, com live sellers apresentando produtos, interação com quem estiver assistindo e possibilidade de compra pelas plataformas digitais.

A operação chama atenção também pela estreia de parte das empresas nesse formato.

Nova Era Cosméticos, Monamie Cosméticos e Léo Cosméticos terão na Beauty Fair sua primeira experiência estruturada com lives de venda.

A By Linda já realiza transmissões semanalmente em seu e-commerce e levará essa dinâmica para dentro do evento.

“São empresas em momentos diferentes. Algumas estão começando a experimentar esse formato agora, enquanto outras já têm uma rotina de lives. Uma feira permite colocar o social commerce em contato com um ambiente que naturalmente já desperta descoberta e interesse por novos produtos”, explica Evelyn Marques.

A StarLive ficará à frente da estrutura necessária para as transmissões, que contará com estúdios, live sellers, moderadores e suporte técnico.

No sábado, as lives serão realizadas das 14h30 às 19h30.

De domingo a terça-feira, a programação acontecerá das 10h30 às 19h30.

A operação também estará presente fora da Arena.

A empresa realizará live shops diretamente nos estandes da Labotrat e da Padron, parceira da Embelleze, criando outros pontos de venda ao vivo dentro da Beauty Fair.

Na prática, isso faz com que uma mesma feira tenha públicos vivendo experiências diferentes ao mesmo tempo.

Enquanto profissionais circulam pelos corredores, experimentam produtos e conversam com representantes das marcas, consumidores em outras partes do país poderão conhecer alguns desses produtos pelas telas.

Eventos também entram no social commerce

Para as marcas, a possibilidade abre outra discussão: o investimento feito em uma feira precisa conversar somente com quem está fisicamente no evento?

A estrutura montada para participar de encontros desse porte costuma envolver produtos, equipes, lançamentos e profissionais especializados.

Ao incorporar transmissões de venda, parte desse investimento passa a alcançar também quem não conseguiu viajar até o evento.

Segundo Evelyn, esse é um ponto importante para entender a presença do social commerce em ambientes que, até pouco tempo atrás, eram pensados principalmente para o público presencial.

“Não se trata de substituir a experiência física. Quem está na Beauty Fair continua tendo uma experiência que não pode ser reproduzida integralmente pela tela. O interessante é que agora conseguimos criar outra experiência para quem está fora. Esse consumidor pode descobrir um produto, acompanhar uma demonstração, perguntar e comprar enquanto aquilo está acontecendo.”

O formato também exige uma dinâmica própria.

Uma live de vendas precisa considerar escolha de produtos, apresentação, interação, moderação e comportamento de quem acompanha a transmissão.

O que funciona dentro de um estande nem sempre funciona da mesma maneira diante da câmera.

E existe ainda uma vantagem particular no setor de beleza.

Cosméticos estão entre os produtos em que demonstração, explicação e experiência de outras pessoas podem pesar na decisão.

Textura, aplicação, tonalidade, modo de uso e resultado costumam gerar perguntas que podem ser respondidas enquanto o produto está sendo apresentado.

Por isso, a presença de operações de live shop dentro de uma feira do setor cria um encontro entre duas experiências que até pouco tempo aconteciam separadamente.

A descoberta de produtos em grandes eventos e a compra pelas redes e plataformas digitais.

Para Evelyn, esse encontro tende a fazer parte das discussões sobre o futuro das próprias feiras.

“Quando um evento consegue conversar ao mesmo tempo com quem está dentro e com quem está acompanhando de outro lugar, o alcance daquela experiência muda. O espaço físico continua sendo o ponto de encontro, mas deixa de ser necessariamente o limite.”

Na Beauty Fair, essa lógica poderá ser observada enquanto a feira acontece.

De um lado, os corredores e estandes seguem recebendo o público presencial.

Do outro, as câmeras abrem uma segunda porta para o evento, desta vez, sem depender de onde o consumidor esteja.