Reprodução/Instagram Érica Rios e Bispo Bruno Leonardo

Milhares de pessoas reunidas em um mesmo espaço, cantando, orando e compartilhando a mesma fé.

A cena marcou a passagem de Érica Rios por Fortaleza, no Ceará, onde ela esteve ao lado do marido, Bispo Bruno Leonardo, durante um dos encontros realizados por ele.

Nas redes sociais, Érica compartilhou registros do momento e falou sobre o significado de presenciar tantas pessoas reunidas por uma mesma crença.

A publicação ultrapassou 22 mil curtidas e recebeu mais de mil comentários.

“Foi um encontro de pessoas, de histórias e de corações unidos pelo mesmo propósito: amar, servir e levar a esperança de Cristo. Ver todos reunidos, em uma só fé, adorando e buscando a presença de Deus, nos lembra que quando caminhamos juntos, o amor se torna ainda mais bonito”, escreveu.

Para Érica, momentos como esse mostram que a fé, embora faça parte de uma relação individual com Deus, também pode ser fortalecida quando vivida ao lado de outras pessoas.

“Quando você olha ao redor e percebe milhares de pessoas buscando a Deus juntas, entende que cada uma chegou ali carregando a própria história. Existem pessoas agradecendo, outras pedindo forças, algumas vivendo momentos que ninguém ao lado conhece. Mas, naquele instante, existe algo que as une: a fé”, reflete Érica.

A experiência de pertencimento também pode ser importante nos períodos de dificuldade.

Para ela, estar cercado por pessoas que compartilham valores e crenças semelhantes ajuda a lembrar que a caminhada espiritual não precisa ser solitária.

“Nem sempre estaremos fortes. Existem dias de dúvida, cansaço e até de silêncio. É justamente nesses momentos que caminhar com pessoas que compartilham da mesma fé pode fazer diferença. Às vezes, a fé de alguém ao nosso lado nos ajuda a continuar quando a nossa parece pequena”, afirma.

Érica também destaca que viver a espiritualidade em comunidade não significa que todas as pessoas tenham trajetórias ou experiências iguais.

Pelo contrário, são justamente as diferentes histórias que tornam esses encontros significativos.

“Cada pessoa tem seu processo e sua intimidade com Deus. Compartilhar a mesma fé não significa viver as mesmas coisas, mas saber que existe um propósito que nos aproxima. É sobre acolher, servir, aprender e também permitir que o outro faça parte da nossa caminhada”, diz.

Após a experiência em Fortaleza, Érica deixou uma mensagem aos seguidores sobre aquilo que espera levar daquele encontro para a vida cotidiana.

“Que esse momento permaneça em nossos corações como lembrança de que Deus nos chama para amar pessoas e ser presença na vida delas”, concluiu.