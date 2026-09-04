Acervo pessoal Dra. Walkyria Fernandes

A Dra. Walkyria Fernandes, mentora de fisioterapeutas, será uma das participantes do Jota Jota Podcast, apresentado pelo empresário e escritor Joel Jota.

A gravação acontece no dia 16 de setembro, em Alphaville, São Paulo e terá ainda uma experiência voltada a fisioterapeutas empresários.

Para a ocasião, Walkyria reunirá um grupo selecionado de profissionais do setor para acompanhar presencialmente a gravação.

A proposta é aproximar fisioterapeutas que também atuam como empresários de discussões sobre carreira, gestão, liderança e desenvolvimento de negócios.

A participação no podcast acontece em um período de expansão da atuação de Walkyria para além do ambiente clínico.

PhD e empreendedora, ela desenvolveu um método de reabilitação que chegou a 23 países e passou a dedicar parte da carreira à formação e mentoria de outros fisioterapeutas.

Acervo pessoal Dra. Walkyria Fernandes participa do Jota Jota Podcast com Joel Jota





À frente da Black Diamond Mentoring, Walkyria trabalha com profissionais que buscam estruturar e desenvolver seus negócios na área.

Atualmente, integra a Mentoring League Society (MLS), ecossistema de educação empresarial que reúne nomes como Joel Jota, Flávio Augusto e Caio Carneiro.

Recentemente, essa trajetória ganhou destaque dentro da própria MLS. Durante o MLS Festival, a Black Diamond ficou no Top 9 entre mais de 200 clubes de mentoria do ecossistema.

Outro convite veio na sequência. No dia 31 de agosto, Walkyria participou como Growth Speaker do Growth Circle, treinamento voltado aos integrantes da Mentoring League Society e às equipes dos clubes de mentoria.

Com Caio Carneiro como host, a edição teve vendas como tema central. A sequência de participações antecede agora o encontro com Joel Jota no podcast.

A iniciativa também reforça uma das frentes defendidas pela mentora em seu trabalho: ampliar a discussão sobre empreendedorismo entre fisioterapeutas e mostrar que a construção da carreira na área pode envolver conhecimentos que vão além da formação técnica, incluindo gestão, vendas e liderança.