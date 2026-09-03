Queen, Beatles, Rolling Stones e Elton John vão dividir espaço com a música alemã na programação da São Paulo Oktoberfest 2026.
Entre 18 de setembro e 4 de outubro, a Arena de Eventos do Parque Ibirapuera recebe a 9ª edição do festival, que terá 13 dias de festa e uma agenda musical que mistura bandas típicas, tributos a grandes nomes do rock e atrações nacionais.
Os shows serão distribuídos pelas três semanas de evento.
A programação começa nos dias 18, 19 e 20 de setembro com Dauerlaufband e Banda do Barril, mantendo a música alemã presente desde a abertura.
No sábado (19), a Terra Celta também sobe ao palco.
Já no domingo, dia 20, o repertório muda de direção com o Queen Experience.
O grupo leva ao festival um show dedicado à trajetória do Queen e às músicas que fizeram da banda britânica um dos principais nomes do rock mundial.
Na segunda semana, a Banda Intercidades participa da programação entre 23 e 25 de setembro, enquanto a Marmorstein se apresenta nos dias 23 e 24.
A Banda Bavária ocupa os palcos nos dias 25, 26 e 27, e a Dauerlaufband retorna nos dias 26 e 27.
Rolling Stones e Elton John no mesmo fim de semana
Quem escolher o último fim de semana de setembro encontrará dois tributos diferentes na programação.
No sábado, dia 26, o Rockin' Stones apresenta um repertório inspirado nos Rolling Stones.
No dia seguinte, Rafael Dentini leva ao Ibirapuera um tributo a Elton John.
A programação segue entre 30 de setembro e 4 de outubro com Dauerlaufband e Banda Cavalinho.
Na reta final do festival, outro nome conhecido da história do rock ganha espaço.
Em 3 de outubro, o Hey Jude – The Beatles Tribute Show leva os clássicos dos Beatles para a São Paulo Oktoberfest.
O grupo é conhecido por reproduzir diferentes fases da carreira do quarteto de Liverpool, incluindo figurinos e instrumentos inspirados nos utilizados pelos músicos.
Para encerrar a edição de 2026, a escolha foi por um nome brasileiro.
Os Mutantes se apresentam no dia 4 de outubro, último dia do festival.
Formada em São Paulo na década de 60, a banda se tornou uma das principais referências do rock psicodélico brasileiro e teve participação importante no movimento tropicalista.
Tradição alemã permanece nos palcos
Apesar da presença dos tributos, a música ligada às tradições alemãs continua fazendo parte da identidade da São Paulo Oktoberfest.
Dauerlaufband, Banda do Barril, Banda Intercidades, Marmorstein, Banda Bavária e Banda Cavalinho aparecem em diferentes dias, fazendo com que esse repertório esteja presente ao longo de praticamente toda a edição.
A programação musical acompanha as outras atrações preparadas para o público no Ibirapuera.
A estrutura terá espaços inspirados nas tradicionais festas alemãs, como Biertent e Biergarten, além de gastronomia, diferentes estilos de cerveja e parque de diversões.
Os horários individuais das apresentações ainda serão divulgados pela organização.
Serviço
São Paulo Oktoberfest 2026
Data: 18 de setembro a 4 de outubro
Local: Arena de Eventos – Parque Ibirapuera
Entrada: Portão 10 – Avenida Pedro Álvares Cabral
Classificação: livre