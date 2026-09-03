Divulgação São Paulo Oktoberfest

Queen, Beatles, Rolling Stones e Elton John vão dividir espaço com a música alemã na programação da São Paulo Oktoberfest 2026.

Entre 18 de setembro e 4 de outubro, a Arena de Eventos do Parque Ibirapuera recebe a 9ª edição do festival, que terá 13 dias de festa e uma agenda musical que mistura bandas típicas, tributos a grandes nomes do rock e atrações nacionais.

Os shows serão distribuídos pelas três semanas de evento.

A programação começa nos dias 18, 19 e 20 de setembro com Dauerlaufband e Banda do Barril, mantendo a música alemã presente desde a abertura.

No sábado (19), a Terra Celta também sobe ao palco.

Já no domingo, dia 20, o repertório muda de direção com o Queen Experience.

O grupo leva ao festival um show dedicado à trajetória do Queen e às músicas que fizeram da banda britânica um dos principais nomes do rock mundial.

Na segunda semana, a Banda Intercidades participa da programação entre 23 e 25 de setembro, enquanto a Marmorstein se apresenta nos dias 23 e 24.

A Banda Bavária ocupa os palcos nos dias 25, 26 e 27, e a Dauerlaufband retorna nos dias 26 e 27.

Rolling Stones e Elton John no mesmo fim de semana

Quem escolher o último fim de semana de setembro encontrará dois tributos diferentes na programação.

No sábado, dia 26, o Rockin' Stones apresenta um repertório inspirado nos Rolling Stones.

No dia seguinte, Rafael Dentini leva ao Ibirapuera um tributo a Elton John.

A programação segue entre 30 de setembro e 4 de outubro com Dauerlaufband e Banda Cavalinho.

Na reta final do festival, outro nome conhecido da história do rock ganha espaço.

Em 3 de outubro, o Hey Jude – The Beatles Tribute Show leva os clássicos dos Beatles para a São Paulo Oktoberfest.

O grupo é conhecido por reproduzir diferentes fases da carreira do quarteto de Liverpool, incluindo figurinos e instrumentos inspirados nos utilizados pelos músicos.

Para encerrar a edição de 2026, a escolha foi por um nome brasileiro.

Os Mutantes se apresentam no dia 4 de outubro, último dia do festival.

Formada em São Paulo na década de 60, a banda se tornou uma das principais referências do rock psicodélico brasileiro e teve participação importante no movimento tropicalista.

Tradição alemã permanece nos palcos

Apesar da presença dos tributos, a música ligada às tradições alemãs continua fazendo parte da identidade da São Paulo Oktoberfest.

Dauerlaufband, Banda do Barril, Banda Intercidades, Marmorstein, Banda Bavária e Banda Cavalinho aparecem em diferentes dias, fazendo com que esse repertório esteja presente ao longo de praticamente toda a edição.

A programação musical acompanha as outras atrações preparadas para o público no Ibirapuera.

A estrutura terá espaços inspirados nas tradicionais festas alemãs, como Biertent e Biergarten, além de gastronomia, diferentes estilos de cerveja e parque de diversões.

Os horários individuais das apresentações ainda serão divulgados pela organização.

Serviço

São Paulo Oktoberfest 2026

Data: 18 de setembro a 4 de outubro

Local: Arena de Eventos – Parque Ibirapuera

Entrada: Portão 10 – Avenida Pedro Álvares Cabral

Classificação: livre