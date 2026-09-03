Depois de passar alguns meses longe dos palcos, Pe Lanza está pronto para reencontrar o público. O cantor, que ganhou projeção nacional à frente da Restart, faz nesta sexta-feira (4), em São Paulo, seu primeiro show de 2026 e prepara uma apresentação que mistura a fase atual da carreira com músicas que marcaram o fenômeno colorido dos anos 2000.
O retorno acontece na Jai Club, na Vila Mariana, e terá um significado especial para os fãs que acompanharam a explosão da Restart. Além de músicas da carreira solo, Pe Lanza vai recuperar sucessos da banda em um ano no qual o álbum “Geração Z” completa 15 anos.
"É meu primeiro show do ano, depois de alguns meses sabáticos. Será um show novo, interativo, com nova identidade e conteúdo visual", antecipa Pe Lanza, que não se apresenta desde dezembro.
Restart volta ao repertório
Lançado em 2011, “Geração Z” marcou uma nova fase da Restart e trouxe músicas como “Menina Estranha” e “Minha Estrela”.
Agora, parte dessa história volta ao palco ao lado do repertório que Pe Lanza desenvolveu depois da banda.
A proposta é percorrer diferentes momentos de sua trajetória, conectando a memória afetiva de quem cresceu ouvindo a Restart à identidade que o cantor passou a construir em carreira solo.
Além das músicas, o novo espetáculo terá identidade visual reformulada, elementos audiovisuais e maior interação com o público.
O reencontro acontece após alguns meses de pausa. A última apresentação de Pe Lanza havia ocorrido em dezembro de 2025.
Fenômeno de uma geração
Pe Lanza se tornou um dos rostos mais conhecidos do pop-rock brasileiro no fim dos anos 2000 ao lado de Pe Lu, Koba e Thomas, integrantes da formação da Restart.
Com roupas coloridas, forte presença entre o público adolescente e sucessos que dominaram rádios e programas de televisão, a banda se transformou em um dos principais fenômenos jovens daquele período.
Canções como “Recomeçar”, “Levo Comigo”, “Menina Estranha” e “Minha Estrela” ajudaram a consolidar o grupo e continuam associadas à memória afetiva de uma geração que acompanhou a explosão da banda.
Anos depois, esse repertório segue presente na trajetória de Pe Lanza, agora dividido com as músicas e experiências acumuladas em sua carreira solo.
Depois do show desta sexta-feira, a programação continua com uma afterparty na própria casa. Os fãs também poderão participar de um meet & greet com o cantor, vendido separadamente no espaço de merchandising oficial.
Serviço
Pe Lanza na Jai Club
Data: 4 de setembro de 2026
Abertura da casa: 19h
Programação: a partir das 20h
Local: Jai Club
Endereço: Rua Vergueiro, 2676, Vila Mariana, São Paulo
Atrações: show de Pe Lanza, afterparty e meet & greet