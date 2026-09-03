Dan Souza Apresentação acontece em 4 de setembro, na Jai Club, e marca a primeira vez do cantor nos palcos em 2026, no ano em que o álbum "Geração Z" completa 15 anos

Depois de passar alguns meses longe dos palcos, Pe Lanza está pronto para reencontrar o público. O cantor, que ganhou projeção nacional à frente da Restart, faz nesta sexta-feira (4), em São Paulo, seu primeiro show de 2026 e prepara uma apresentação que mistura a fase atual da carreira com músicas que marcaram o fenômeno colorido dos anos 2000.

O retorno acontece na Jai Club, na Vila Mariana, e terá um significado especial para os fãs que acompanharam a explosão da Restart. Além de músicas da carreira solo, Pe Lanza vai recuperar sucessos da banda em um ano no qual o álbum “Geração Z” completa 15 anos.

"É meu primeiro show do ano, depois de alguns meses sabáticos. Será um show novo, interativo, com nova identidade e conteúdo visual", antecipa Pe Lanza, que não se apresenta desde dezembro.

Restart volta ao repertório

Lançado em 2011, “Geração Z” marcou uma nova fase da Restart e trouxe músicas como “Menina Estranha” e “Minha Estrela”.

Agora, parte dessa história volta ao palco ao lado do repertório que Pe Lanza desenvolveu depois da banda.

A proposta é percorrer diferentes momentos de sua trajetória, conectando a memória afetiva de quem cresceu ouvindo a Restart à identidade que o cantor passou a construir em carreira solo.

Além das músicas, o novo espetáculo terá identidade visual reformulada, elementos audiovisuais e maior interação com o público.

O reencontro acontece após alguns meses de pausa. A última apresentação de Pe Lanza havia ocorrido em dezembro de 2025.

Fenômeno de uma geração

Pe Lanza se tornou um dos rostos mais conhecidos do pop-rock brasileiro no fim dos anos 2000 ao lado de Pe Lu, Koba e Thomas, integrantes da formação da Restart.

Com roupas coloridas, forte presença entre o público adolescente e sucessos que dominaram rádios e programas de televisão, a banda se transformou em um dos principais fenômenos jovens daquele período.

Canções como “Recomeçar”, “Levo Comigo”, “Menina Estranha” e “Minha Estrela” ajudaram a consolidar o grupo e continuam associadas à memória afetiva de uma geração que acompanhou a explosão da banda.

Anos depois, esse repertório segue presente na trajetória de Pe Lanza, agora dividido com as músicas e experiências acumuladas em sua carreira solo.

Depois do show desta sexta-feira, a programação continua com uma afterparty na própria casa. Os fãs também poderão participar de um meet & greet com o cantor, vendido separadamente no espaço de merchandising oficial.

Serviço

Pe Lanza na Jai Club

Data: 4 de setembro de 2026

Abertura da casa: 19h

Programação: a partir das 20h

Local: Jai Club

Endereço: Rua Vergueiro, 2676, Vila Mariana, São Paulo

Atrações: show de Pe Lanza, afterparty e meet & greet