Mayckon Santos Miss Brasil 2020 oficializa união com Victor Oliveira em cerimônia com dois vestidos de noiva, joias de diamantes e shows de Henrique & Diego e Psirico

Julia Gama, atriz, empresária e Miss Brasil 2020, e o empresário Victor Oliveira oficializaram a união em uma cerimônia para cerca de 600 convidados em Trancoso, na Bahia. O casamento aconteceu no Bisutti - Teatro L'Occitane e reuniu produções de luxo, joias de diamantes e atrações musicais conhecidas do público.

Com dress code black tie e madrinhas vestidas de preto, a cerimônia aconteceu no auditório do teatro. Uma orquestra formada por 27 músicos ficou responsável pela trilha sonora.

Victor entrou acompanhado da mãe ao som de Beethoven 5 Secrets. Julia chegou ao lado do pai após uma clarinada executada por oito clarinetes e seguiu ao som da tradicional Marcha Nupcial.

Devotos de Nossa Senhora, os dois também incluíram uma homenagem religiosa na cerimônia. A bênção da união foi acompanhada pelo toque de sinos dos convidados, enquanto as alianças foram levadas por Isabella, de 8 anos, filha de Victor e enteada de Julia.

“Sonhamos com esse momento e termos as pessoas que amamos abençoando nossa união tornou tudo ainda mais especial. Cada detalhe foi pensado com muito carinho para celebrar o nosso amor e o início da nossa família”, afirmou Julia.

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Julia Gama usou dois vestidos de noiva

Para o casamento, Julia Gama escolheu dois vestidos assinados pela estilista Julia Pak.

Na cerimônia, a Miss Brasil 2020 usou um modelo inspirado na alfaiataria e confeccionado em crepe de toque levemente acetinado. A peça tinha corset, cintura baixa, volume nas laterais do quadril, franzido na saia e uma cauda de três metros.

O visual ganhou ainda mais volume com um véu de cinco metros.

As joias também chamaram atenção. Julia usou um par de brincos solitários de diamantes com lapidação brilhante de 6 ct, em ouro branco 18k, além de um colar riviera com 123 diamantes, totalizando 8,20 ct. As peças foram assinadas pelo joalheiro Miguel Alcade.

Nos pés, a noiva escolheu Jimmy Choo. A beleza ficou sob responsabilidade de Felipe Caxito.

Victor, presidente do Grupo 3F e do North Sport Clube, usou smoking de alfaiataria sob medida da Ricardo Almeida. O empresário completou a produção com abotoaduras em ouro branco 18k com 240 diamantes em cravação pavê, também criadas por Miguel Alcade.

Segundo vestido para curtir a festa

Depois da cerimônia, Julia deixou o vestido volumoso de lado e apareceu com uma segunda produção.

A noiva escolheu uma silhueta coluna em renda Chantilly inteiramente bordada à mão, acompanhada por uma echarpe. Apesar das diferenças entre as duas criações, a estilista explica que os looks foram pensados como partes de uma mesma narrativa.

“Queríamos uma elegância que não se sobrepusesse à Julia, mas ajudasse a revelar quem ela é nesse momento da vida”, explica Julia Pak.

A organização do casamento ficou a cargo do cerimonialista Junior Donatto, enquanto a decoração foi assinada pela Soberano Decorações. Copos-de-leite e detalhes em linho fizeram parte da ambientação escolhida para transformar o espaço.

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Dom Pérignon, fogos e shows

A entrada de Julia e Victor na festa foi anunciada por uma projeção na concha acústica do teatro. Na sequência, os recém-casados dançaram a valsa diante dos convidados e acompanharam uma queima de fogos.

O brinde foi feito com Dom Pérignon Luminous, enquanto drinks personalizados foram criados especialmente para o casal.

Na música, três atrações assumiram a festa. A dupla Henrique & Diego, o grupo Psirico e o Ser Samba! se apresentaram para os convidados ao longo da comemoração.

Até o bolo teve inspiração no local escolhido para o casamento. Criado pela The King Cake, o projeto reproduziu referências da arquitetura moderna do Teatro L'Occitane e ganhou sabor de maçã e especiarias com amêndoas caramelizadas.

O casamento marca um novo capítulo para Julia Gama e Victor Oliveira, que reuniram familiares e amigos em Trancoso para celebrar oficialmente a união.