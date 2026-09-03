Divulgação Propósito Festival

O calendário da música cristã brasileira ganha um novo evento em dezembro.

O Propósito Festival estreia no dia 8 de dezembro, uma terça-feira de feriado, no estacionamento da Ponte Estaiada, um dos principais cartões-postais de Teresina, no Piauí.

A primeira edição reúne alguns dos principais nomes do gospel nacional. Isadora Pompeo, Valesca Mayssa e Gabriela Rocha estão entre as atrações anunciadas.

O line-up também conta com Talita Pereira, Carol Tauber e Jefferson, da dupla Jefferson & Suellen.

Criado pela Aguiar MultiMusic, o festival nasce com planos de circular por outras capitais brasileiras e, posteriormente, chegar à Europa e aos Estados Unidos.

O evento será bilhetado, com ingressos vendidos pela plataforma Sympla. A abertura das vendas ainda será divulgada.

Louvor e palavra dividem o mesmo palco

O Propósito Festival foi pensado para combinar apresentações musicais e momentos de pregação.

A programação de pregadores ainda será anunciada, mas a proposta é que música e palavra tenham o mesmo espaço dentro do evento.

“Não pode faltar o show e não pode faltar a palavra. O Propósito é a junção disso tudo, para que o propósito seja cumprido”, explica Jadson Aguiar, fundador e CEO da Aguiar MultiMusic.

A própria chamada escolhida para apresentar o festival resume a proposta: “leve o seu propósito e receba a sua resposta”.

O projeto amplia o portfólio de eventos da Aguiar MultiMusic, agência que atua no segmento gospel e participa de encontros do calendário da música cristã em diferentes regiões do país, incluindo o Ore Comigo, em Belo Horizonte.

Desta vez, a proposta foi desenvolver um festival próprio desde o início, incluindo nome, identidade, formato e escolha das atrações.

“Esse projeto já está no papel há algum tempo. Agora a gente vai tirar do papel”, afirma Jadson.

Teresina será a primeira de quatro cidades

A estreia no Piauí é apenas o começo do circuito planejado para O Propósito Festival. Teresina, Cuiabá, Porto Velho e Manaus são as quatro cidades já definidas para receber as primeiras edições.

Os formatos poderão variar entre estádios, ginásios e eventos de rua, de acordo com a estrutura de cada destino.

Depois dessa primeira etapa nacional, a organização pretende levar o projeto para outros países.

“Depois dessas quatro edições, nós vamos para Londres, porque vamos levar esse projeto para a Europa e para os Estados Unidos. Nós tínhamos promessas de que não seria só Brasil, de que a palavra de Deus, através de nós, iria ultrapassar barreiras. E as portas começaram a se abrir”, afirma o fundador da agência.

Teresina entra na rota do festival

A escolha de Teresina para receber a estreia também busca inserir a capital piauiense em uma rota que, muitas vezes, concentra grandes apresentações nacionais em outras regiões do país.

O palco será montado no estacionamento da Ponte Estaiada, levando para a cidade artistas que também se apresentam em grandes eventos e arenas pelo Brasil.

Por acontecer em um feriado, a expectativa da organização é receber também caravanas vindas do interior do Piauí e de estados vizinhos.

Esse deslocamento de público pode alcançar outros setores da cidade, como hotelaria, transporte e comércio.

A primeira edição também servirá como ponto de partida para a expansão prevista pela organização.

Depois das quatro cidades brasileiras anunciadas, Londres aparece como o primeiro destino internacional citado por Jadson Aguiar, dentro dos planos de levar O Propósito para a Europa e os Estados Unidos.

Novas informações sobre a grade de pregadores, abertura das vendas e demais detalhes da programação serão divulgadas pelos canais oficiais do festival e da Aguiar MultiMusic.