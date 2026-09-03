Acervo pessoal Fotógrafa Gy Alvez

Antes de contratar um serviço, muita gente pesquisa.

Entra no Instagram, olha o site, observa os trabalhos anteriores e tenta entender quem está por trás daquela empresa ou daquele perfil.

Nesse primeiro contato, a fotografia pode ter um peso importante na percepção que o possível cliente constrói sobre o profissional.

Uma foto bem produzida não substitui experiência, qualidade ou um bom atendimento, mas pode ajudar a transmitir cuidado, profissionalismo e confiança.

Para a fotógrafa Gy Alvez, pensar na própria imagem se tornou ainda mais importante em um momento em que boa parte das primeiras impressões acontece pelas redes sociais.

“Hoje, muitas pessoas conhecem o profissional primeiro pelo Instagram. Antes de mandar uma mensagem ou pedir um orçamento, elas já observaram como ele se apresenta, o trabalho que mostra e até a forma como se comunica. A fotografia faz parte dessa percepção”, explica Gy.

Isso não significa, porém, que todo profissional precise aparecer de terno, em um escritório ou seguindo o mesmo padrão de ensaio.

A escolha das imagens depende da área de atuação, do público que se pretende atingir e, principalmente, da personalidade de quem está sendo fotografado.

Fotógrafa Gy Alvez Como fotos profissionais ajudam a transmitir confiança aos clientes





Um advogado pode buscar uma imagem que transmita segurança e credibilidade, enquanto um profissional da área de beleza talvez queira trabalhar elementos ligados à proximidade, criatividade ou sofisticação.

Já para empresários, artistas, influenciadores e outros profissionais que têm a própria imagem ligada ao trabalho, as possibilidades mudam novamente.

Segundo Gy, um dos erros é pensar apenas em fazer uma “foto bonita” sem considerar o que ela precisa comunicar.

“Não adianta criar uma imagem que não tenha nenhuma relação com aquela pessoa. O cliente precisa olhar para a foto e depois encontrar aquele mesmo profissional quando conversar com ele pessoalmente. A fotografia pode valorizar, direcionar e mostrar diferentes características, mas precisa continuar sendo verdadeira”, afirma.

Nas redes sociais, essa preocupação ganhou ainda outra função.

O ensaio profissional deixou de servir somente para uma foto de perfil, currículo ou página institucional.

As imagens podem ser utilizadas em conteúdos, entrevistas, divulgação de serviços, materiais para imprensa, apresentações comerciais e diferentes momentos da comunicação.

Fotógrafa Gy Alvez Como fotos profissionais ajudam a transmitir confiança aos clientes





Por isso, o planejamento também faz parte do trabalho.

Trocas de roupa, cenários, enquadramentos e propostas diferentes durante um mesmo ensaio podem gerar fotografias para diversas situações sem deixar o perfil repetitivo.

Gy Alvez passa a contar com novo espaço em São Paulo

Essa busca por diferentes possibilidades de produção também faz parte de um novo momento profissional de Gy Alvez, que agora conta com o Creative Space SP, espaço voltado à realização de ensaios e produções fotográficas em São Paulo.

A proposta é permitir a criação de diferentes estilos de imagem em um mesmo local, atendendo desde profissionais que precisam renovar suas fotografias para redes sociais até marcas, empresários, criadores de conteúdo e outros projetos.

Para a fotógrafa, ter um ambiente pensado para esse tipo de produção também permite trabalhar cada ensaio de maneira mais personalizada.

Fotógrafa Gy Alvez Como fotos profissionais ajudam a transmitir confiança aos clientes





“Cada pessoa chega com uma necessidade. Algumas querem transmitir autoridade, outras querem parecer mais próximas do público, e há quem esteja vivendo uma mudança profissional e queira mostrar essa nova fase. O nosso trabalho é entender isso antes de começar a fotografar”, explica.