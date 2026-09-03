Divulgação Cícero

O cantor e compositor Cícero retorna aos palcos cariocas para celebrar um dos trabalhos mais importantes de sua trajetória.

No dia 9 de setembro, às 20h30, ele apresenta no Teatro Riachuelo Rio o show “Canções de Apartamento 15 anos”, dedicado ao disco que atravessou gerações de ouvintes e se tornou uma referência de sua carreira.

Na apresentação, Cícero revisita Canções de Apartamento na íntegra e preserva os arranjos originais do trabalho.

O repertório inclui faixas que se tornaram algumas das mais conhecidas do músico, como “Tempo de Pipa”, “Vagalumes Cegos” e “Açúcar ou Adoçante”.

O espetáculo também estabelece conexões com outros períodos de sua produção musical, criando um percurso por diferentes momentos de sua trajetória.

Do quarto de um apartamento para os palcos

“Canções de Apartamento” nasceu a partir de uma produção independente e intimista, realizada no quarto de um apartamento no Rio de Janeiro.

Com o passar dos anos, as músicas encontraram novos públicos e ajudaram a transformar o disco em um dos trabalhos reconhecidos da música brasileira contemporânea.

Quinze anos depois, voltar às canções mantendo os arranjos originais permite recuperar características daquele primeiro trabalho sem ignorar tudo o que aconteceu posteriormente na carreira do cantor e compositor.

A execução integral do álbum é justamente o ponto central da apresentação.

O público poderá acompanhar as faixas dentro do contexto em que foram originalmente concebidas, enquanto outros momentos do show ajudam a conectar aquele Cícero do início da carreira ao artista que continuou produzindo nos anos seguintes.

A proposta também carrega um componente afetivo.

Músicas que acompanharam diferentes períodos da vida dos ouvintes retornam ao palco em um espetáculo dedicado à memória construída em torno do disco.

Temporada reúne diferentes nomes da música

O show de Cícero integra uma temporada musical do Teatro Riachuelo Rio que reúne artistas e propostas de diferentes gêneros.

A programação conta ainda com Bee Gees Alive, em 2 de setembro; Sílvia Pérez Cruz, no dia 8; e Teresa Cristina, em 23 de setembro.

Entre MPB, samba, indie e música internacional, a programação ocupa o teatro com apresentações distintas ao longo do mês.

O espaço possui lugares marcados e capacidade para 999 pessoas.

Localizado no Centro do Rio de Janeiro, o prédio que abriga o Teatro Riachuelo Rio é tombado como patrimônio histórico-cultural e integra a paisagem da região da Rua do Passeio.

O imóvel, ligado à belle époque brasileira, permaneceu fechado por dois anos até ser reaberto, em 2016, como Teatro Riachuelo Rio.

Desde então, o espaço recebe peças, musicais, concertos e shows.

Com aproximadamente 3.500 m², sua estrutura reúne foyer, salas de ensaio, escritórios, camarins, área externa e a sala principal.

O local conta ainda com o Bettina, Café & Arte, que funciona como bomboniere durante os espetáculos e também oferece café da manhã e almoço.

Serviço

Cícero – 15 anos de “Canções de Apartamento”

Data: 9 de setembro de 2026, quarta-feira

Horário: 20h30

Local: Teatro Riachuelo Rio

Endereço: Rua do Passeio, 38 – Centro, Rio de Janeiro – RJ

Duração: 90 minutos

Classificação: Livre

Ingressos:

Plateia VIP – R$ 220

Plateia – R$ 190

Balcão Nobre – R$ 120

Balcão – R$ 50



