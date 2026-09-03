Reprodução/Instagram Bispo Bruno Leonardo

Bispo Bruno Leonardo reuniu milhares de pessoas no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, no último dia 29, durante mais uma edição da Visita do Profeta.

O encontro, que teve entrada gratuita, também ficou marcado pelo anúncio da doação de R$ 1 milhão ao Instituto do Câncer do Ceará (ICC).

O evento já havia sido anunciado pelo iG em agosto, quando o religioso abriu a retirada gratuita de senhas para o público.

Na ocasião, a expectativa era receber seguidores de diferentes cidades para uma manhã de oração, louvor e pregação.

No dia do encontro, caravanas vindas do interior do Ceará e até de outros estados estiveram entre o público que chegou ao espaço.

A programação começou pela manhã e reuniu pessoas de diferentes idades.

Famílias, grupos de amigos e fiéis que acompanham o trabalho de Bruno Leonardo pelas redes sociais participaram dos momentos de oração e das mensagens conduzidas pelo bispo.

Foi durante o encontro que Bruno Leonardo anunciou a doação de R$ 1 milhão ao Instituto do Câncer do Ceará.

A instituição atua no atendimento de pacientes oncológicos e receberá o valor destinado pelo Ministério Bruno Leonardo.

A iniciativa acrescentou um caráter social à passagem do religioso por Fortaleza, que já desenvolve ações beneficentes paralelamente aos encontros realizados pelo país.

Doações de alimentos, apoio financeiro a instituições e auxílio a famílias em situações de vulnerabilidade fazem parte das mobilizações associadas ao ministério.

Encontro levou comunidade das redes sociais para Fortaleza

A presença expressiva de público também evidencia um movimento que acompanha a trajetória recente de Bruno Leonardo: a transformação de uma audiência construída principalmente no ambiente digital em grandes encontros presenciais.

Com conteúdos religiosos publicados diariamente, o bispo mantém uma comunidade que acompanha suas orações e mensagens pela internet.

A Visita do Profeta funciona justamente como uma oportunidade para aproximar presencialmente esse público.

“Estar no Ceará e ver este oceano de pessoas é profundamente emocionante. Nosso propósito é levar uma mensagem de amor, esperança e renovação para cada pessoa que esteve aqui”, afirmou Bruno Leonardo após o encontro.

Além das orações, louvores e pregações, os participantes receberam gratuitamente o Mezuzá – Paz, Proteção e Prosperidade, objeto entregue como lembrança da passagem do projeto por Fortaleza.

A edição cearense acontece após outros encontros de grande público promovidos pelo bispo em diferentes regiões do Brasil.

Com acesso gratuito, a proposta tem sido levar para o presencial parte da comunidade que acompanha diariamente o trabalho do religioso nas plataformas digitais.



