Bispo Bruno Leonardo reuniu milhares de pessoas no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, no último dia 29, durante mais uma edição da Visita do Profeta.
O encontro, que teve entrada gratuita, também ficou marcado pelo anúncio da doação de R$ 1 milhão ao Instituto do Câncer do Ceará (ICC).
O evento já havia sido anunciado pelo iG em agosto, quando o religioso abriu a retirada gratuita de senhas para o público.
Na ocasião, a expectativa era receber seguidores de diferentes cidades para uma manhã de oração, louvor e pregação.
No dia do encontro, caravanas vindas do interior do Ceará e até de outros estados estiveram entre o público que chegou ao espaço.
A programação começou pela manhã e reuniu pessoas de diferentes idades.
Famílias, grupos de amigos e fiéis que acompanham o trabalho de Bruno Leonardo pelas redes sociais participaram dos momentos de oração e das mensagens conduzidas pelo bispo.
Foi durante o encontro que Bruno Leonardo anunciou a doação de R$ 1 milhão ao Instituto do Câncer do Ceará.
A instituição atua no atendimento de pacientes oncológicos e receberá o valor destinado pelo Ministério Bruno Leonardo.
A iniciativa acrescentou um caráter social à passagem do religioso por Fortaleza, que já desenvolve ações beneficentes paralelamente aos encontros realizados pelo país.
Doações de alimentos, apoio financeiro a instituições e auxílio a famílias em situações de vulnerabilidade fazem parte das mobilizações associadas ao ministério.
Encontro levou comunidade das redes sociais para Fortaleza
A presença expressiva de público também evidencia um movimento que acompanha a trajetória recente de Bruno Leonardo: a transformação de uma audiência construída principalmente no ambiente digital em grandes encontros presenciais.
Com conteúdos religiosos publicados diariamente, o bispo mantém uma comunidade que acompanha suas orações e mensagens pela internet.
A Visita do Profeta funciona justamente como uma oportunidade para aproximar presencialmente esse público.
“Estar no Ceará e ver este oceano de pessoas é profundamente emocionante. Nosso propósito é levar uma mensagem de amor, esperança e renovação para cada pessoa que esteve aqui”, afirmou Bruno Leonardo após o encontro.
Além das orações, louvores e pregações, os participantes receberam gratuitamente o Mezuzá – Paz, Proteção e Prosperidade, objeto entregue como lembrança da passagem do projeto por Fortaleza.
A edição cearense acontece após outros encontros de grande público promovidos pelo bispo em diferentes regiões do Brasil.
Com acesso gratuito, a proposta tem sido levar para o presencial parte da comunidade que acompanha diariamente o trabalho do religioso nas plataformas digitais.