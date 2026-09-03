Danilo Friedl / Acervo Pessoal Modelo goiana protagoniza “40 Graus” e fala de maturidade, feminilidade e força em produção do Calendário Elian Gallardo 2026

Aos 40 anos, Roberta Graciana decidiu colocar a maturidade no centro de um novo ensaio. A modelo goiana protagoniza “40 Graus”, produção do Calendário Elian Gallardo 2026 que aposta na sensualidade feminina em meio a motocicletas, couro, metal e uma estética tradicionalmente associada ao universo masculino.

Nas imagens, a proposta é justamente inverter essa lógica. Em vez de aparecer como elemento decorativo em um cenário dominado por símbolos masculinos, Roberta assume o protagonismo da produção e usa a chegada aos 40 como parte da narrativa.

O ensaio também toca em uma discussão recorrente no universo da moda e da beleza: a associação entre juventude, sensualidade e desejo. No projeto, a intenção é apresentar outra perspectiva, colocando experiência, segurança e maturidade como elementos capazes de fortalecer a relação da mulher com a própria imagem.

Maturidade entra em cena

Modelo desde a adolescência, Roberta Graciana atravessou diferentes momentos pessoais e profissionais até chegar à nova fase.

Além da trajetória na moda, a goiana também é formada em Direito, experiência que corre paralelamente à carreira diante das câmeras.

Agora, aos 40, ela retorna ao centro de uma produção que não tenta esconder a idade. Pelo contrário: o número virou até nome do ensaio.

Em “40 Graus”, motocicletas, homens, couro e elementos metálicos ajudam a construir um cenário de força e intensidade. É justamente nesse ambiente que Roberta aparece como figura central.

A sensualidade também é trabalhada a partir da ideia de autonomia. A proposta não é fazer da maturidade uma tentativa de reproduzir a juventude, mas mostrar uma mulher confortável com a fase que vive e com a própria imagem.

Beleza depois dos 40

A participação de Roberta também acompanha um movimento de ampliação das discussões sobre idade dentro da moda.

Durante décadas, juventude e beleza foram tratadas quase como sinônimos em campanhas, editoriais e passarelas. A presença de mulheres maduras em posições de protagonismo ajuda a questionar essa lógica e ampliar as referências sobre feminilidade.

No caso de Roberta, a própria trajetória ajuda a construir essa narrativa. Modelo desde jovem, ela chega aos 40 carregando experiências profissionais e pessoais diferentes daquelas que tinha no início da carreira.

Integrante da EG Management, ela foi escolhida para representar justamente essa combinação entre experiência, feminilidade, força e reinvenção.

Com direção criativa de Elian Gallardo e fotografia de Danilo Friedl, “40 Graus” integra o Calendário Elian Gallardo 2026, edição que apresenta o conceito “The Faces We Believe In”.